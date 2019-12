João dá recado aos ´ex-amigos´

Divulgação

O último orador foi o empresário Eliézio Bezerra, que registrou a necessidade de se perseverar na propagação das ações e iniciativas da Associação Comercial, porque “muitas pessoas ainda não entendem a importância dessa grande entidade”, que este ano comemora 93 anos de existência.

Pedido de demissão

O sindicalista Wilton Maia (Urbanitários) apresentou um pedido de exoneração do cargo de ´coordenador de gestão´ do governo estadual, por discordar da postura da gestão no tocante à reforma da previdência e ao projeto que estabelece o ´marco legal´ do setor de saneamento no País.

Motivação

“A posição do governo frente ao projeto do Saneamento e ao da reforma da Previdência, defendida açodadamente pelo senhor governador e os deputados que estão do ´seu lado´, confronta o compromisso que assumi com o povo que pedi para votar no projeto que mudou a vida dos paraibanos para melhor nos últimos anos. Jamais trairei o que acredito e defendo em troca de qualquer coisa, e muito menos meus compromissos com os companheiros de lutas e de ideais”, justificou o sindicalista.

Sábado e dia de poesia

“Vamos fugir! / Deste lugar/ Baby!/ Vamos fugir/ Tô cansado de esperar/ Que você me carregue…” (música de Gilberto Gil, executada em voz e violão pelo deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, do PP, em festa da Associação Brasileira de Franchising, em Brasília, dias atrás).

Virando a página

Quando do recente ato de desfiliação de João Azevedo do PSB, APARTE acentuou que ele estava delimitando um novo momento na sua trajetória política e pessoal.

Na expressão então utilizada, era uma espécie de ´carta de alforria´.

Alvo definido

No primeiro pronunciamento que fez sobre o projeto de reforma da previdência estadual, o governador deixou de lado a oposição e mirou os seus ex-aliados com palavras duras e recados sem ´meias palavras´.

Leia a seguir um resumo desse discurso.

Inevitável

“Todos estados e municípios serão obrigados a adequar as suas previdências à regra que foi estabelecida pelo Congresso Nacional.

Incoerência

“Pessoas que há poucos meses faziam parte do governo, que estavam aqui dentro do governo; alguns trabalhando e outros até nem tanto. E hoje vão para as mídias dizer claramente que o governador está querendo prejudicar os servidores.

No vizinho

“O mais interessante é que essas pessoas que estão dizendo isso, vão em Pernambuco, governado pelo PSB, e (concordam) com uma reforma exatamente igual a que nós estamos apresentando.

Realismo

“Não há como não aprovar, caso contrário o Estado fica irregular. É uma questão lógica. Mas é muito fácil fazer discurso (noutros Estados). Não se trata de partido político. A Bahia já há muito tempo desconta 14% (dos salários para a previdência) e é governada pelo PT. O Ceará, também governado pelo PT, já cobra 14% (de desconto) há mais de 5 anos.

Sem escolha

“Ou seja, não se trata de questão de partido ou de ideologia. É uma necessidade real e obrigatória, por conta da legislação que foi aprovada lá em Brasília. E lutamos muito para que essa reforma não fosse muito injusta (…) Os estados são obrigados a fazer as suas alterações”.