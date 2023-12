“Rédeas”

Em seguida, ele direcionou o foco para o governo municipal: “Campina precisa ter um gestor e tomar as rédeas do desenvolvimento”

Horizonte

“Campina vai ter futuro! Um futuro bem próximo!” – arrematou Inácio Falcão.

Características

Presidente estadual do PSB, o deputado federal Gervásio Maia começou o seu pronunciamento pontificou que “a boa política tem a obrigação de entregar resultados à população”.

“A política do atraso está fadada ao fracasso”, emendou.

Longe das ruas

Maia imediatamente focou na administração de Campina Grande: “A política do atraso é representada pela atual gestão da cidade, (cujo prefeito) mal consegue transitar pela cidade”.

“Os que têm o discurso fácil e a conversa bonita são os que estão do lado da prefeitura”, adendou.

“Juntinhos”

Em tom conciliador, Gervásio afirmou que “não podemos abrir mão do nosso bem maior, que é a unidade desse time”.

“Podem ter certeza: vamos continuar bem juntinhos”, finalizou.

“Momento ímpar”

O vice-governador Lucas Ribeiro (PP) sublinhou que Campina “vive um momento ímpar”.

“Agradeço em nome de Campina (pelo Arco) por este presente que a cidade ganha. Esta é a maior obra de mobilidade urbana dos últimos anos”, enfatizou Lucas.

Dia azul

João Azevedo começou suas palavras registrando que vivia “um dia maravilhoso”, por estar entregando “uma obra com capacidade de integração e de impactar a mobilidade urbana de Campina, notadamente o seu trânsito urbano”.

“O impacto na economia será importante”, grifou.

Na vizinhança

Ato contínuo, o governador mencionou que ali bem próximo “estamos construindo uma obra redentora, que é o Centro de Convenções”.

Desembolso

Azevedo disse aos presentes que o seu governo já investiu cerca de R$ 1,5 bilhão na cidade, sendo R$ 50 milhões justamente no Arco Metropolitano e R$ 140 milhões no centro de convenções, “obra que teve emendas parlamentares”.

Falácia

Ainda sobre o centro de convenções, João comentou que “às vezes, algumas pessoas se apresentam como se tivessem mandado, através do orçamento federal, todo o dinheiro da obra, e que a obra fosse feita toda com recursos federais. Eu até gostaria, mas não veio não. O que veio foi R$ 50 milhões”.

Emendas

Ele listou que os deputados Damião Feliciano, Wilson Santiago, Efraim Filho (antes de ser eleito senador), e os senadores Veneziano e (ex) Nilda Gondim direcionaram recursos para o centro.

A ´campeã´

“Mas quem mais colocou, por incrível que pareça, foi uma senadora que não é nem paraibana: Kátia Abreu, que era relatora geral (do orçamento federal) e colocou R$ 15 milhões. Esta é a verdade dos fatos. Ninguém tem o direito de se colocar como proprietário de uma obra”, verbalizou o governador.

Inaceitável

“Ninguém tem o direito de se colocar como dono desta obra (centro de convenções)”, observou Azevedo.

“Cereja”

O governador acentuou que a inauguração do Arco Metropolitano “é a cereja do bolo” no coroamento do ano de 2023.

Ele asseverou que “não poderia pedir a Deus um ano melhor”.

Atos da semana

João fez um breve relato das ações administrativas que marcaram a semana, destacando que para a grande João Pessoa autorizou investimentos da ordem de R$ 782 milhões, sem contar os R$ 500 milhões alocados para a construção da ponte entre as cidades de Cabedelo e Lucena.

Pulverização de verbas

O governador realçou o seu compromisso de carrear recursos para as pequenas cidades: “A lógica era os pequenos municípios não receber recursos porque não decidiam as eleições. Nós acabamos com isto!”

Robustecida

O chefe do executivo paraibano comentou a presença de vários vereadores campinenses de sua base política: “Há alguns anos talvez só tivesse aqui o nome de 1 vereador’.

Dinheiro novo

Azevedo anunciou que dia 26 próximo firmará novos convênios com a Caixa Econômica Federal, da ordem de R$ 130 milhões, para a viabilização de novas obras.

Interligação

Outro anúncio foi a intenção de avançar, no próximo ano, na celebração de convênio com a prefeitura campinense para abrir a avenida Floriano Peixoto (a principal da cidade): do bairro Vila Castelo Branco até o Arco Metropolitano – algo em torno de 1 quilômetro.

Parceiro

Foi emblemática a saudação de João Azevedo ao seu auxiliar Deusdete Queiroga: “Ao meu companheiro, obrigado por tudo. A gente COMPARTILHA SONHOS”.

