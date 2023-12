“Não me cabe”

Ainda o ´V´: “Aquilo que pensa o ex-prefeito (Romero) e o que haverá de decidir, se vai decidir agora ou só nas vésperas das convenções, isto não me cabe. Não quero, não me cabe ficar opinando neste processo. Essa condução é do prefeito Bruno”.

Coesos

Os três senadores paraibanos – Veneziano, Daniella Ribeiro (PSD) e Efraim Filho (União Brasil) – votaram contra o governo federal e referendaram a derrubada do veto presidencial ao projeto que preserva a desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos até o ano de 2027.

Quase todos

Na Câmara Federal, 10 deputados paraibanos se posicionaram pela derrubada do veto.

As exceções foram Luiz Couto (PT), que votou com o governo, e o coordenador da bancada, Damião Feliciano (União Brasil), ausente do plenário.

Bem longe

O deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) não deverá participar – nem virtualmente (enviando um vídeo) – da filiação do prefeito Bruno Cunha Lima ao União Brasil, neste domingo.

Rumo a Campina

São esperadas na filiação de Bruno as seguintes lideranças nacionais do partido: o ex-prefeito de Salvador (BA), ACM Neto; Miguel Coelho (PE); Antonio Rueda, presidente nacional do partido; e o governador de Goiás Ronaldo Caiado.

Por que o União…

Bruno: “O que pesou foi a união, o pensamento de cooperação e de respeito. Tenho dito que na hora de definir um partido para se filiar três critérios seriam principais.

… Brasil?

Quais são: “A possibilidade de a gente ser o que o é, defender as nossas bandeiras; ter as posições pessoais em matéria de política, como também de valores e costumes; e também respeito, que é essencial, como também segurança (…) Não preciso de um partido ´para chamar de meu´.”

´Ajuda de custo´

A Câmara Municipal de Campina Grande aprovou, anteontem, um projeto de lei (autoria de vários edis) que cria uma verba indenizatória para os gabinetes dos parlamentares, destinada ao pagamento de despesas para exercício e divulgação dos mandatos.

Rateio

Foi aberto um crédito suplementar, na lei orçamentária deste ano, de R$ 1 milhão 150 mil – R$ 50 mil por vereador.

Testemunhar

Presidente nacional (de honra) do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab é esperado hoje em João Pessoa, quando do anúncio da nova direção municipal do partido.

Recondução

Ato do prefeito Bruno Cunha Lima nomeou o ex-vereador Cledson Rodrigues (PSDB) – o Dinho Papaléguas – como novo secretário de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel).

Adjunta

Outra nomeação feita pelo prefeito campinense foi a da ex-vereadora Carol Gomes como a nova secretária adjunta de Saúde.

Carol é formada em fisioterapia pela UEPB e desde 2004 dedicou sua carreira profissional à saúde pública.

´Rede de trapézio´

O ex-vereador ´Rui da Ceasa´ foi designado para assumir a presidência da Urbema, empresa vinculada à prefeitura campinense.

Largada

O PSOL de João Pessoa definiu, durante Plenária, os nomes dos pré-candidatos a prefeito de João Pessoa pelo partido: Alexandre Soares, Celso Batista e Ulisses Barbosa.