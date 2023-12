Nas alturas

A empresa BB Consórcios – subsidiária do Banco do Brasil – registrou lucro líquido de R$ 1 bilhão nos 10 primeiros meses deste ano, resultado 28,8% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado.

Trilho

No seu retorno à tribuna da Câmara campinense, a vereadora Valéria Aragão (PTB) prometeu ontem uma “oposição justa, séria e com muita responsabilidade”.

Da boca de…

“… O partido vive um momento maravilhoso em Campina Grande. De toda a história do PSB, este é o melhor momento na cidade…” (deputado federal Gervásio Maia, presidente do PSB/PB).

Florida

Projeto do deputado Hervázio Bezerra (PSB), sancionado pelo governador João Azevedo, reconhece e denomina a cidade de Areia como a “Cidade das Rosas”, concedendo-lhe o título de “Capital Paraibana das Flores”.

Deu tempo

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) participou, esta semana, do lançamento do livro do jornalista pernambucano Magno Martins, realizado na Câmara Municipal de Campina Grande.

O detalhe

A obra trata da trajetória do ex-vice-presidente da República Marco Maciel.

Correção

É na Comissão de Educação (e não na de Saúde) que a oposição também passou a ser majoritária no Legislativo campinense, ao contrário do que foi divulgado ontem.

Seus integrantes: Eva Gouveia, Rostand Paraíba e Fabiana Gomes.

Desapontamento

João Azevedo externou certa irritação, ontem, ao ser confrontado com declarações recentes de aliados, a exemplo do deputado-presidente Adriano Galdino (Republicanos).

Livre pensar

“Quem tem boca vai a Roma; acha o que quer, diz o que quer. Às vezes, vocês me perguntam coisas (do tipo): o que eu acho sobre o que alguém disse. Vocês têm que perguntar a esta pessoa que disse, porque ela disse”, afirmou o governador.

Fora do radar

João disse que “não tenho essa preocupação” de ser traído por aliados.

“A gente tem uma construção muito sólida daquilo que queremos. Isto não é uma preocupação que me bate”, ressaltou.