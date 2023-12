Da boca de…

“… Fica difícil dizer qual das denúncias tem maior gravidade…” (deputado Wallber Virgolino, do PL, líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa, sobre as propostas de CPI para os hospitais Padre Zé (JP) e das Clínicas –CG).

Em tempo

O deputado federal Ruy Carneiro (Podemos) disse ontem à Coluna que o senador Veneziano Vital (MDB) foi decisivo para a consumação de André Coelho como novo diretor administrativo do Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa.

Outra baixa

O grupo francês Carrefour, além da filial existente no shopping Partage, em Campina Grande, também fechará a unidade localizada ao lado do Parque Solon de Lucena (Lagoa), em João Pessoa.

Dói na alma

O Brasil perdeu R$ 1,4 bilhão com o descarte de vacinas vencidas da covid-19 desde 2021.

Conforme o governo federal, foram incineradas 39 milhões de doses neste período.

O detalhe

O descarte milionário (em doses) de vacinas está sendo apurado pela Procuradoria-Geral da República, informou o site G1.

Engajado

Comedidamente, o vereador campinense Olimpio Oliveira (ainda no União Brasil) se incorpora à base política do governador João Azevedo (PSB).

“… Se for para votar 10 vezes, eu voto 10 vezes a favor deles (agentes comunitários de saúde). Podem contar comigo…” (vereador Ilmar Falcão, num dos raros pronunciamentos no Legislativo de Campina Grande).

´Tagarela´

O deputado federal paraibano Cabo Gilberto Silva (PL) foi o parlamentar que mais discursou este ano no plenário da Câmara Federal: 425 participações.

Aleluia

Dentro de alguns dias será assinada a ordem de serviço, por parte do prefeito campinense Bruno Cunha Lima, para o início das obras de revitalização da área do antigo Cine Capitólio, no centro da cidade.

Calendário

João Azevedo pretende tratar, de forma mais objetiva, sobre as eleições para prefeito de Campina Grande, a partir do próximo mês.