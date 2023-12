´Nação´

A Federação Paraibana de Futebol e a direção do Flamengo estão em negociação para que o Estado sedie no próximo mês uma partida do Campeonato Carioca – contra o Volta Redonda.

O detalhe

A partir deste ano, os clubes do Rio de Janeiro têm permissão da Federação local para realizar partidas em outros estados.

Na mídia

A filiação do prefeito Bruno Cunha Lima ao União Brasil, domingo último, foi repercutida no jornal O Estado de São Paulo.

Outro rodízio

Os deputados estaduais Bosco Carneiro e Francisca Motta, do Republicanos, protocolaram pedidos de licença, abrindo espaços para os seguintes suplentes: advogado Juscelino do Peixe e a ex-prefeita do município de Boa Ventura, Leonice Lopes.

Duas frentes

O dia de ontem foi marcado por dois eventos que trilharam o caminho do aprofundamento e do aperfeiçoamento da transparência pública e da ação para contenção e/ou punição de desvios dessa finalidade.

Prestação de contas

Pela manhã, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Nominando Diniz, fez um balanço das atividades neste ano e apresentou novas ferramentas relacionadas ao monitoramento da gestão pública.

Acessibilidade

´Observador de Dados do Sagres´ é a principal ferramenta criada pelo TCE-PB, acessada sem login e sem senha, em qualquer computador ou celular,

Cuidado!

Na sua exposição, Diniz chamou a atenção dos gestores públicos sobre os ´Alertas´ periodicamente enviados pelo TCE para alguns gestores públicos que incorrem em erros procedimentais.

“O descumprimento pode levar à suspensão dos direitos políticos”, grifou.

Previdência

No ´debulhar´ das ferramentas disponibilizadas pelo TCE, o seu presidente se deteve na questão dos institutos municipais de previdência (são 70 no Estado).

Caso concreto

Ele citou o caso de Campina Grande (Ipsem), que estaria com defasagem na sua capitalização.

“O Ipsem já foi a melhor previdência da Paraíba, na gestão de Izinete Brasil” (ex-presidente), registrou Nominando.

´Só moedas´

Foi mencionada a situação da cidade de Bayeux, cujas reservas atuais não conseguem pagar 1 mês da folha de pagamento dos inativos.

Descapitalizada

O presidente do TCE também se reportou à previdência municipal de Cajazeiras: “Está afundando”.

Pendências

Há muitos casos de Institutos municipais que fizeram o parcelamento de débitos – para obtenção de uma certidão negativa -, mas não estão honrando esses parcelamentos.

Correlação

Outro aspecto abordado por Nominando foi a preocupante proporção entre servidores efetivos e a quantidade de inativos.

Capital

No caso de João Pessoa, são 9.061 ativos e 7.782 inativos (proporção de 1,16 ativos para cada inativo).

Na Serra

Em Campina Grande, são 6.352 ativos para 4.601 inativos, ou seja, 1,34 servidores ativo para cada inativo.

Recado direto

Nominando Diniz acentuou um recado aos gestores municipais: “Quem não paga o piso do magistério é falha insanável”.

Extremos

Na área de saúde foram ressaltadas duas situações emblemáticas: a cidade de Belém do Brejo do Cruz destina mais de 38% de seu orçamento para esta área, enquanto o município de Ouro Velho 4,24% – o mínimo constitucional é 15% das receitas.

´Rombo´

Uma situação também destacada foi a da cidade de Bayeux: a execução orçamentaria deste ano está com um déficit superior a R$ 38 milhões (receitas inferiores às despesas).