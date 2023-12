´Carão´

“Pelo respeito que tenho a todos os deputados, de todas tendências e pensamentos, esse era um dia que eu imaginava ser de consagração dessa Casa. Nossos cargos exigem pudor e respeito com quem pensa diferente. Vamos guardar nossas convicções para as sessões normais de plenário. Vamos nos comportar com o máximo de decoro”, apelou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Refrãos

Em imediata reação, os governistas gritaram “Lula guerreiro do povo brasileiro” e “olê olê olá, Lula”.

Face do país

“Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso quer goste ou não do presidente é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022”, reagiu Lula em seu discurso.

Só pra contrariar

O deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) – o ´Romário´ da política campinense; aquele que joga parado – botou na rua uma grande campanha publicitária à base de outdoor, com slogan ambíguo: “O trabalho continua”.

Inalterada

O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, manter em 44 horas semanais a carga horária que servirá como parâmetro para o pagamento do valor integral do piso de enfermagem.

Reflexo

O julgamento, segundo o ´Estadão´, impacta principalmente profissionais celetistas, que trabalham em hospitais privados.

Da boca de…

“… Nós temos uma relação muito boa com o deputado Tovar Correia Lima (PSDB)…” (vice-governador Lucas Ribeiro, do PP).

Vingou

A oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, com o respaldo de quatro vereadores governistas, fez valer a sua maioria e conseguiu aprovar, ontem, uma alteração na Lei Orgânica que institui a chamada ´emenda impositiva´ no Orçamento Municipal de 2024.

Fatia

De acordo com o texto da mudança aprovada, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, 1,2% das receitas correntes líquidas municipais será aplicado conforme a destinação a ser dada pelos edis.

Cota-parte

No caso concreto do orçamento de 2024, cada um dos 23 edis terá a possibilidade de determinar o envio de aproximadamente R$ 800 mil, sendo que metade deste valor obrigatoriamente será para o setor de saúde pública.

Insistência

Há dias que o grupo oposicionista vinha tentando viabilizar a citada emenda, ameaçando, inclusive, postergar para o ano que vem a votação do próximo Orçamento.

´Troca´

Na terça-feira, a pressão foi intensificada. Nas reuniões secretas dos edis – modo de atuação resgatado nas últimas semanas –, houve a sugestão, que acabou parcialmente avançando, de vinculação da aprovação da citada emenda à aprovação de projetos de interesse do Executivo.