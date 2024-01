Situando

Para melhor compreensão. A unidade comprada em Pernambuco fica na cidade de Garanhuns.

A da Paraíba está localizada em Campina Grande, bairro Jardim 40 (próximo ao Colégio Panorama).

Chegada

Em João Pessoa, o ´Novo Atacarejo´ inaugurou a sua unidade há algumas semanas, nas antigas instalações da casa de shows Forrock.

Microfone

O governador João Azevedo programou para esta quinta-feira a sua primeira entrevista coletiva do ano, em local ainda a ser confirmado.

A caminho

O grupo pernambucano Paes Mendonça – que nos últimos anos focou os investimentos no setor imobiliário e de shoppings – programa ´desembarcar´ em João Pessoa em 2025.

´Multidão´

Na virada de ano, 71 milhões 810 mil brasileiros estavam inadimplentes, com dívidas vencidas superiores a 30 dias registradas na Serasa (setor bancário) e no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito).

O detalhe

28,97% das pessoas acima referidas estão ´penduradas´ junto a bancos e/ou cartões de crédito.

Tributação

Exatamente 11 Estados – Paraíba no meio – promoveram no ano passado o aumento na alíquota modal (básica) de ICMS, que passa a valer a partir do ano que começa.

Sem ponto final

Executivo e a bancada de oposição em Campina Grande seguem sem afinar um entendimento acerca da LOA (Lei Orçamentária Anual) para o ano em curso.

Em vão

Após a bancada de oposição optar por obstaculizar a votação na sessão extraordinária realizada na última sexta-feira à noite, o prefeito fez convites para reuniões no sábado pela manhã e no começo da manhã de ontem.

Ambas não foram consumadas.

Outro local

Os oposicionistas agendaram uma conversa com Bruno para as 15 horas de ontem nas dependências do Legislativo.

“Muito grave”

“O prefeito (Bruno) emitiu uma Nota, dizendo que se a gente demorasse muito a analisar essa questão do orçamento, ele iria dizer quais são as reais condições, o que estava por trás disto tudo. E a gente quer saber. É uma acusação muito grave!” – comentou pela manhã o líder do bloco oposicionista Pimentel Filho.