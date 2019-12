Impasse bilionário

Cobrança

Ainda João: “Eu não tratei de deputado. De deputado, eu tratei cobrando coerência. E citei, inclusive, o deputado de Guarabira de quem eu cobrei coerência. Coerência dessa coisa: o partido (MDB) apoia em Brasília e por que não apoia aqui?”.

´Batismo´

O deputado Anderson Monteiro (PSC) assumiu a liderança da ´Minoria´ na Assembleia Legislativa, substituindo ao deputado Tovar Correia Lima (PSDB), que ocupou uma secretaria na PMCG.

Empacou

O processo de cessão ao Hospital Universitário Alcides Carneiro do terreno anexo ao HUAC, onde funcionou a ´Casa do Estudante Félix Araújo´, no bairro São José, em Campina Grande.

O detalhe

O Poder Executivo ainda não remeteu ao Legislativo o projeto autorizativo, algo que a legislação proíbe em ano eleitoral.

Ideia Livre

O bispo emérito de Palmares (PE) e professor aposentado da UEPB e da UFCG, Dom Genival Saraiva de França, é o entrevistado de hoje no programa Ideia Livre da TV Itararé (canal 18.1), que começa às 22 horas, logo após o Jornal da Cultura.

Da boca de…

“… A internet colocou em contato pessoas que se odiavam…” (historiador Leandro Karnal).

Milionária

Chama atenção o valor que o ex-governador Sérgio Cabral (MDB-RJ) acertou com a Polícia Federal para o acordo de delação premiada: devolução de R$ 380 milhões aos cofres públicos.

O detalhe

A concretização da delação depende do endosso do Supremo Tribunal Federal.

Parceiros

As direções nacionais do PDT e do Democratas estão discutindo cenários para alianças em várias capitais brasileiras no ano que vem.

Destravou

Em decisão monoc0rática, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que havia sustado o processo de votação, na Assembleia Legislativa, em regime de urgência, do projeto de reforma administrativa.

Fora do…

No despacho, Toffoli sublinha que os atos que dizem respeito apenas à Casa legislativa, como a aplicação do regimento interno, são exercidos pelo Poder Legislativo “com fundamentação política e não estão sujeitos ao controle jurisdicional”, conforme a sua assessoria.

… Alcance

O presidente do STF entende que a decisão no âmbito do Judiciário paraibano “embaraçou, a princípio, o regular exercício das funções legislativas”.

Incabível

“Descabe ao Poder Judiciário sindicar as razões políticas evocadas pelos atores do processo legislativo para escolha da tramitação do projeto de lei complementar sob o regime de urgência, constituindo a questão matéria afeta à economia interna do Parlamento”, enfatizou Toffoli.

Em pauta

A decisão pavimentou o caminho para que a presidência da ALPB cumprisse o prometido quando da ocupação de seu plenário na semana passada – realização de audiência pública –, e marcasse a votação do projeto para esta terça-feira.

Alinhavar

O deputado-presidente Adriano Galdino (PSB) anunciou ontem que tem uma proposta que poderá obter um consenso suprapartidário, antes da discussão em plenário.