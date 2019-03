´Gringos´ na disputa

Desequipada

Ao tratar dias atrás do tema, o ex-juiz da Operação Lava Jato e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que “a Justiça Eleitoral, apesar de seus méritos, não está estruturada adequadamente, com magistrados temporários, para processar e julgar crimes complexos de corrupção e lavagem de dinheiro”.

´Player´

Nos meios turísticos paraibanos comenta-se que uma empresa vinculada ao jogador Hulk pretende disputar o pregão desta quinta-feira para a execução do projeto do Maior São João do Mundo deste ano e de 2020.

Homologação

Foi publicada no Diário Oficial da União a autorização do Ministério da Fazenda para que o governo da Paraíba realize uma operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) no valor de até US$ 50 milhões.

Eco

Na edição de ontem, o jornal ´Estadão´ destacou o episódio envolvendo um ex-assessor do governo da Paraíba (Leandro Azevedo), que afirmou, em depoimento, ter recebido R$ 900 mil em propinas da Cruz Vermelha em nome da secretária de Administração, Livânia Farias.

Não tem…

Na noite de segunda-feira a Petrobras anunciou um reajuste no preço da gasolina: 1,47%, o que elevou o preço do litro nas refinarias para R$ 1,72.

… Jeito

Já nas primeiras horas da manhã de ontem muitos postos já tinham aumentado o preço do combustível nas bombas, passando em Campina e João Pessoa – em muitos estabelecimentos – a R$ 4,18.

Cofre…

A 1a Turma do Supremo Tribunal Federal acatou pedido da União e suspendeu a aplicação de entendimento que autorizou um adicional de 25% para aposentados que precisam de assistência permanente.

…fechado

O governo alegou o impacto potencial dessa concessão: R$ 7,15 bilhões por ano para os cofres públicos.