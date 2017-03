Freio no ´tagarela´

Pintados para…

Aliás, tem crescido a troca de farpas, em plenário, entre a vereadora-presidente Ivonete Ludgério (PSD-CG) e o seu antecessor Pimentel Filho (PSD).

… A guerra

Com base no perfil de ambos, a temperatura deverá subir bem antes que chegue o calor das fogueiras juninas.

Aparente…

Ontem, por exemplo, Ivonete criticou a proposta (da véspera) de Pimentel para zerar o pagamento de gratificação pela participação de conselheiros no Conselho Municipal Previdenciário.

… Incoerência

“Muito me estranha, pois até o ano passado Pimentel não teve essa ideia e, anteriormente, ele também já participou como conselheiro (do Ipsem)”, cravou a vereadora.

Recuo

O vereador Alexandre do Sindicato (PHS) ocupou ontem a tribuna da Câmara para anunciar que iria oficiar à direção do Ipsem para não receber esse ´jeton´ do Conselho.

´Nomes aos bois´

Mas ele fez um apelo: “Vamos dizer quem recebeu antes de nós (como vereador) essa gratificação”.

Pensando bem

O vereador Rodrigo Ramos (PDT) também sinalizou ontem que deverá abrir mão do ´jeton´.

´Tapioca´

Ivonete externou ontem o desejo de concorrer à reeleição para o biênio 2019/2020.

Para tanto, disse que conta com o apoio de oito vereadores.

´Pacote´

A articulação que está sendo tecida prevê a reeleição de toda a atual mesa diretora da Câmara campinense.

Apelos

“Eu não tinha essa pretensão, até dias atrás, mas fui procurada por alguns colegas que votaram em minha pessoa para o 1º biênio, pedindo para que eu pensasse essa questão de renovar o mandato de presidente por mais dois anos”, situou Ivonete, acrescentando que já recebeu um documento de apoio com oito assinaturas, que já avançaram para 15.

Assimilar

E o acordo com o vereador Marinaldo Cardoso (PRB), que seria o candidato no 2º biênio?

Ivonete: “Eu acredito que não haverá problema. Acho que ele vai entender que os colegas estão aceitando a minha maneira de trabalhar. A mesa toda pensa dessa forma e foram (vereadores da mesa) os primeiros que pediram que eu repensasse as minhas decisões”.

´Foiçada´

Ato do governador Ricardo Coutinho, publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado, exonerou todos os ocupantes de cargos comissionados no Ideme (Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual), que cuida das estatísticas oficiais.

O detalhe

Especula-se que o Ideme poderá ser extinto.

Tribuno

Haverá uma sessão especial hoje (conjunta) da Assembleia Legislativa e Câmara campinense em homenagem ao ex-vice-governador Raymundo Asfora, que se foi há 30 anos.

Bolso

A deputada Camila Toscano (PSDB) questionou na Assembleia Legislativa – fazendo eco ao que tem sido publicado na imprensa nacional – quem bancou as despesas do ato público com o ex-presidente Lula, domingo último, na cidade de Monteiro.

Apuração

De sua parte, a Procuradoria Regional Eleitoral instaurou procedimento para “investigar possível irregularidade eleitoral” no evento ´inauguração popular´ de trecho da transposição do Rio São Francisco, ocorrido em Monteiro.

Incontinência…

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é –literalmente – o avesso da imagem clássica de um magistrado.

… Verbal

Ainda mais, quando a referência é a um membro da principal corte judiciária do País, a denominada ´guardiã da nossa Constituição´.

Sem cerimônia

Aquela crença cristalizada de que o juiz ´só deve falar nos autos´ não se aplica a Mendes, que mesmo acumulando a presidência do Tribunal Superior Eleitoral não se constrangeu em organizar, em sua casa, uma festa de aniversário para o senador José Serra (PSDB-SP), denunciado na Operação Lava Jato, objeto de apreciação no STF.