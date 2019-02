Fratura exposta

Rumo ao lixo

“Nós temos uma certeza: muitos desses requerimentos não servem para nada. Só servem para acumular nas secretarias”, acentuou o edil.

´Ordem do dia´

Segundo o parlamentar do PRTB, “cada um tem que ter o seu posicionamento e honrar as calças que veste”.

Contexto

A expressão foi verbalizada quando ele defendeu o seu projeto “que dá mais autonomia ao 1º secretário”.

Voz de comando

Pronto para a batalha com Ivonete, Sargento Neto bradou aos colegas em plenário: “Soldado que vai para a guerra e tem medo de levar um tiro é um covarde”.

Silêncio

Ivonete Ludgério presidia os trabalhos nesse momento, e não respondeu ao colega que acabara de usar a tribuna.

Mas aceitou o convite dos jornalistas para conceder entrevista.

É do jogo

A presidente começou as suas declarações salientando que “é normal essa questão de renunciar. Cada vereador é dono do seu mandato por quatro anos, e faz dele o que acha que é necessário e da vontade dele e de seu eleitorado. Para mim é muito natural que alguém renuncie, até porque o prazo para a posse já extrapolou”.

Virar a página

“Esta é uma casa de discussões e de soluções. Portanto, nada é estranho no caso de uma renúncia. Amanhã (hoje) terá que ser feita uma nova eleição (para a 3ª Secretaria).

Dar um tempo

Ivonete anunciou que “vou esperar a vontade deles (Márcio, Saulo e Neto). Eles são livres e independentes para tomar as decisões que quiserem tomar”.

Nunca antes

No tocante à alegada concentração de poderes na presidência, a vereadora ponderou que “eu não quero magoar os presidentes anteriores, até porque um deles é o meu marido (deputado Manoel Ludgério). Mas em nenhuma gestão houve tanta transparência quanto na gestão de Ivonete. Isso não pode se falar. Essa questão não me atinge”.

Aberta à conversa

Quanto à sua intransigência, citada por colegas de Câmara, ela respondeu que “sou uma pessoa que gosta de dialogar. Todas as mudanças feitas na Casa têm as assinaturas dos membros da mesa anterior (2017/2018). Essa questão de espaço, nunca cobraram dos outros (ex) presidentes”.

Sem resistência

No que se refere ao pedido de divisão de atribuições com os demais cargos da mesa, Ivonete declarou que “se for para compartilhar, tem o ônus e o bônus, e responder solidariamente com a presidente. Se a maioria decidir, a vereadora Ivonete aceita”.

“Assédio”

Sobre a condução “ditatorial” apontada por Saulo Germano e Márcio, a presidente da Câmara campinense asseverou: “Olha, isso é assédio moral”.

Retrovisor

Ela aproveitou a ocasião para rechaçar outros ataques: “Já teve presidente aqui que expulsou a turma da APAE (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais) – eu nunca fiz isso! Teve presidente aqui que deixou dívidas para que eu pagasse (seu antecessor foi Pimentel Filho), mas nunca assumiu. Só assume o lado bom da história. Eu assumo o ônus e o bônus. Só responsável pelas decisões que tomo, mas nunca tomo sozinha”.

Mudar a pauta

A presidente apelou para que “vamos trazer para a Câmara discussões que sejam de importância para a cidade, e não questões pessoais”.

Contra

A bancada de oposição sinalizou que votará contra o projeto do Sargento Neto.

Passando a régua

É possível atestar que os temas coletivos passaram ao largo desse ´batismo´ de 2019 da Câmara campinense, até mesmo o protesto feito nas galerias contra as mudanças no sistema de transporte coletivo e o recente reajuste na passagem de ônibus.

Só…

As discordâncias ásperas e azedas acima relatadas – cumulativas ao longo dos últimos meses – já foram imputadas como pura invencionice da coluna Aparte.

… Recordando

Em novembro passado, quando este colunista trouxe o assunto à tona, o vereador Pimentel Filho declarou que era “uma grande irresponsabilidade alguém publicar um negócio desses”.

Saudosista

Ele foi além: “Parece coisa de menino. O jornalismo virou criança agora. Eu sou de um tempo do jornalismo com seriedade, que ia procurar se a informação era correta ou não”.