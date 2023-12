Outra régua

Já na avaliação positiva, 58% analisam a gestão do petista melhor que a do ex-chefe do Executivo.

O detalhe

A pesquisa foi feita entre os dias 16 a 18 de dezembro últimos e conta com margem de erro de 2 pontos percentuais.

Unanimidade sem limites

Na aparência – na aparência, repito – a Câmara Municipal de Campina Grande atingiu, anteontem, o ´estágio da arte´: 93 projetos foram aprovados, por todos os 23 vereadores, sem votos contrários.

Lembrete

O jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, que ocorrerá no próximo mês no estádio ´O Almeidão´, em João Pessoa, valendo pelo Campeonato do Rio de Janeiro, deverá contar com o elenco ´B´ do rubro-negro carioca.

Jogo rápido

Coluna: o senhor está encerrando o ano legislativo liderando quantos deputados?

Wallber Virgolino (PL), líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa: “Onze”.

Passar o bastão

A partir de fevereiro, haverá um rodízio na liderança oposicionista na ALPB, e provavelmente o novo líder será George Morais (União Brasil), irmão do senador Efraim Morais.

Comenda

Agradeço publicamente a homenagem que me foi prestada recentemente – juntamente com os colegas jornalistas Anchieta Araújo e Mônica Victor – pela Associação Estadual dos Guardas Municipais da Paraíba.

Midiáticos

No período de janeiro a novembro deste ano, os deputados gastaram R$ 79 milhões em verbas da Câmara Federal para se autopromover, conforme levantamento do jornal O Estado de São Paulo.

Transversal

Na evolução da ´paquera´ entre o governo Bruno Cunha Lima e a vereadora ´Dona Fátima´, atravessou o enredo o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos).

Reatamento

Está em curso, e na base do vento a favor, a reaproximação entre os grupos de comunicação Paraíba e Correio, cujas desavenças públicas escancaradas permearam por muito tempo os universos econômico e político da Paraíba.

Sábado é dia de poesia

“… Nunca se entregue/ Nasça sempre com as manhãs/ Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar…” (do inesquecível Gonzaguinha).

Serviço

Escute a música aqui.

Prefeitável

Deputado estadual campinense, Inácio Falcão (PCdoB) falou esta semana ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (104.1) de Campina Grande – disparadamente a maior audiência matinal na região, conforme pesquisa.

A sucessão campinense permeou boa parte da entrevista. O resumo do que ele disse você confere a seguir.