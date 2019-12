Fora do foco

Contramão

“Depois de meses a fio de uma tragédia única no mundo, vemos a maioria dos magistrados do tribunal supremo do País fazer o oposto do que é a sua obrigação.

Impunidade

“Em vez de buscarem mais justiça numa sociedade que já é perigosamente injusta, chamaram para si a tarefa de dar aos criminosos ricos, aqueles que têm dinheiro para pagar escritórios milionários de advocacia penal, o direito de passarem o resto da vida sem receber nenhuma punição real pelos crimes que praticaram.

Preservação

“Não fazem isso porque acreditam, como dizem, que o direito de defesa deve estar acima de todos os outros – a começar pelo direito de suas vítimas. Fazem porque estão metidos numa luta desesperada pela sobrevivência do Brasil velho.

Indesejável

“Você sabe que Brasil é este – corrupto, subdesenvolvido e desigual, paraíso dos parasitas da máquina pública, da venda de favores e dos privilégios para quem tem força, inimigo do trabalho, do talento e do mérito individual. É o País que você tem certeza que não quer”.

Agradecimento

Em nome de todas as diretoras e colaboradores da Casa da Criança Dr. João Moura, a pública gratidão pelo apoio dado no final de semana passado, através da adesão ao almoço solidário para a arrecadação de recursos destinado a contribuir para a quitação das sempre onerosas despesas de final de ano.

Deferência

Um agradecimento adicional e especial segue para a família proprietária do restaurante Sapore D´Itália, na pessoa de Flávio, bem como o seu corpo de funcionários e colaboradores, que assumiram na plenitude essa ação social e filantrópica.

Momento Francisco

“O mundo às vezes parece ter medo de recordar o que é realmente o Natal, e cancela os sinais cristãos para manter somente os de um imaginário banal e comercial.”

Em recente exortação.

STJ

Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça: o prazo de prescrição de cobrança amparada em boleto bancário é de cinco anos.

2ª feira filosófica

“Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida”.

Platão, filósofo grego.

Resgate

Na última quarta-feira, o Poder Legislativo conferiu a cidadania campinense ao professor, advogado e cientista político Aécio de Melo Filho, por iniciativa do vereador Olímpio Oliveira (MDB).

Simplicidade

“Aécio é um homem refinado, mas um homem simples. Um jovem que já chamava a atenção há muito tempo, e que tem um fã clube”, justificou Olímpio.

Acolhida

Ainda conforme o edil, Campina, a ´Rainha da Borborema´, “se faz mais majestosa por ter sido escolhida por esse novo filho”.

Empolgação

Presente, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado (e prefeitável pelo PDT) Gustavo Feliciano disse que vivenciava “um momento memorável: um jovem recifense, brilhante; um apaixonado pelo direito, que chegou à (Faculdade) Unesc com a empolgação de um jovem advogado”.