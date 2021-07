´Farra´ com recursos públicos

Depuração

Ainda sobre essa mudança no Podemos, a suplente de deputada (e ex-vice-presidente estadual do partido), Ana Cláudia Vital do Rêgo, avisou que “vamos analisar a CONDUTA de cada pessoa envolvida nesse contexto”.

Concessão…

O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou o novo “provimento” sobre a publicidade na advocacia.

… Feita

O patrocínio e o impulsionamento nas redes sociais, por exemplo, é permitido, conforme o site ´J´, desde que não se trate de publicidade contendo oferta de serviços jurídicos.

Momento Francisco

“O coração que não se deixa levar pela pressa é capaz de se comover (…) de perceber os outros, suas feridas, suas necessidades. A compaixão nasce da contemplação (…) Estamos atarefados, corremos, pensamos que tudo depende de nós e, no final, corremos o risco de negligenciar Jesus e estarmos sempre nós no centro”.

Papa, ontem, na oração do Angelus.

Da boca de…

“…O maior desafio não é educar os pobres, é civilizar os ricos…” (Angela Alonso, professora de sociologia da Universidade de São Paulo).

Partiu

O deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) já está costurando ´dobradinhas´ para buscar mais um mandato nas eleições de 2022.

Retaguarda

De acordo com o jornal O Globo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli (considerado petista), “tem trabalhado intensamente para André Mendonça (ministro do governo Bolsonaro) ser seu colega na Corte. É o ministro mais ativo nos contatos com os senadores”.

´Efeito audiência´

O prefeito Bruno Cunha Lima receberá hoje dois auxiliares do governador João Azevedo: Gustavo Feliciano (secretário de Desenvolvimento Econômico) e o presidente da Cinep, Rômulo Polari Filho.

Da boca de…

“… A pandemia não se coaduna com o populismo…” (Geraldo Medeiros, secretário de Saúde do Estado).

´Bombou´

O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que a arrecadação do governo federal, nos seis meses iniciais de 2021, superou em R$ 100 BILHÕES o que o governo esperava.