Decolagem

Foram excelentes os números registrados no mês de novembro último no Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande: mais de 25 mil passageiros, o que representou um crescimento da ordem de 259% em comparação ao mesmo mês do ano passado.

´Costela´

O grupo ´G6´, criado dentro da base governista na Câmara Municipal de Campina Grande – também já chamado de ´R6´ (Romero 6) – espera pular muito em breve para ´G7´, com a adesão da vereadora Fabiana Gomes (PSD).

Dedicação…

Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo diocesano de Campina Grande, comemorou ontem os seus 38 anos de vida sacerdotal (ordenação como padre).

…. À Igreja

“Ser sacerdote católico é uma grande graça. 38 anos de vida sacerdotal me inspiram olhar o passado e dizer: obrigado Senhor” – enfatizou Dom Dulcênio.

Sob nova direção

Neste sábado, a senadora Daniella Ribeiro, presidente estadual do PSD, vai apresentar a nova comissão municipal provisória da legenda em João Pessoa.

Será às 9 horas no auditório do Senac (avenida Dom Pedro I, centro).

Amargo ou doce?

O prefeito Bruno Cunha Lima vai reunir hoje a sua bancada no Legislativo campinense, durante um café da manhã.

Interlocutor

O prefeito pessoense Cícero Lucena (PP) disse que está à disposição para tratar – com o governador João Azevedo – dos espaços que o PSB deseja ocupar na prefeitura.

“Na hora que o governador desejar, estamos abertos”, salientou.

Questão de tempo

De sua parte, e de maneira pioneira, João Azevedo tratou de assumir as rédeas deste processo e avisou ontem que muito em breve a imprensa vai saber sobre as discussões da relação do PSB com a gestão de Cícero.

´Barrado no baile´?

Por dedução, parece que o deputado federal Gervásio Maia, presidente do PSB/PB, ficará à margem dessas discussões partidárias com o prefeito pessoense.

Saldo

“Uma conversa bastante proveitosa”. Eis a síntese verbalizada pelo senador Efraim Morais (União Brasil) acerca da reunião que teve ontem com os deputados Tovar Correia Lima (PSDB) e Romero Rodrigues (Podemos), em Brasília.

Intermediação

O senador disse que “me coloquei à disposição para ser um ´bombeiro´, uma ponte, entre os dois citados deputados e o prefeito Bruno.

“Juntar”

“Vou trabalhar para juntar essas pontes, unir esses projetos”, assinalou Efraim, relatando que os cenários eleitorais de 2024 e 2026 foram abordados.

“É preciso construir coesão e unidade”, reforçou o senador.