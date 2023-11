“Sabe tudo”

De acordo com o jornal O Globo, Fabricio disse que “sabe de tudo”, com o lamento de que outros aliados beneficiados pela família Bolsonaro estariam com a “vida resolvida”, mediante cargos comissionados e contratos milionários.

“Tô passando uma dificuldade muito grande, e eu tô precisando de um dinheiro, tá? Natal chegando aqui… Tô com problema financeiro mesmo, irmão — afirma Queiroz em áudio (de 2022) divulgado ontem pelo site Metrópoles, com um adendo: “Não é com migalhas que me dão aí de vez em quando que resolve a minha vida, não, cara”.