Expurgo ruidoso

Frutificando

“Uma aliança que vem rendendo bons frutos em João Pessoa. Isso tem feito com que essa parceria renda bons frutos administrativos”.

Eis a avaliação do deputado Hervázio Bezerra (PSB), em recente entrevista ao colunista, sobre a aliança PP/Cidadania em João Pessoa.

Linha de passe

O (ainda) socialista entende que o apoio do PP é fundamental para “qualquer grupo que busca o poder. É um apoio extremamente importante, assim como é o do Democratas do deputado Efraim Filho”.

Conciliáveis

Para Hervázio, da base governista, os apoios desses aliados “foram importantes para João Pessoa e devem ser importantes para a Paraíba”.

Mandamento

“Política é soma, não é divisão”, teorizou, para avaliar que “não vamos ter maiores problemas de acomodação” na chapa majoritária.

Restrita

“Se você observar, para a oposição hoje está difícil até montar uma chapa”, enfatizou Bezerra.

“Cabeça dura”

Instado a comentar sobre a participação do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) nas eleições que se aproximam, Hervázio Bezerra afirmou que RC “é uma incógnita. Ele tem a cabeça dura. Uma coisa em política é momento, apesar de ele ter sido um dos melhores governadores da história da Paraíba”.

´No forno´

Deverá ser publicado, entre hoje e amanhã, mais um decreto do governo estadual sobre o enfrentamento à Covid-19, que vai englobar o período das festas juninas.

Cerco

A pressão sobre o governador João Azevedo é brutal, visando que ele não renove as medidas que cessam nesta sexta-feira, com base no decreto atual.

Saiu…

Foi praticamente sumária a expulsão do deputado Rodrigo Maia (RJ), ex-presidente da Câmara Federal, do Democratas.

… ´Atirando´

“O presidente Torquemada Neto está usando o seu poder para proibir críticas à sua gestão. Ele está seguindo o caminho autoritário do bolsonarismo”, bradou Maia na direção do presidente nacional do DEM, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador (BA), associando-o a Tomás de Torquemada, inquisidor espanhol no século XV.

Volátil

Maia foi além e denominou ACM de “baixinho que não tem caráter”, acrescentando que na sua gestão no comando do partido o DEM “diminuiu e virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro”.

Destino

Rodrigo Maia caminha para se filiar ao PSD e tem, nos últimos tempos, encolhido a distância que o separava do ex-presidente Lula, com quem almoçou há poucos dias.