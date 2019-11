Ex-senador alimenta o suspense

Esgotamento

Líder do ´G11´, o deputado Bruno Araújo (Avante) disse que Bosco “é um deputado coerente, firme, de decisões bastante pensadas. Quando ele tomou essa decisão, pode ter certeza, é que ele já esgotou todos os tipos de diálogo. É preciso se respeitar a posição”.

Murchou

O jornal Folha de São Paulo publicou, em sua edição de ontem, uma reportagem mostrando o despencar das verbas publicitárias do governo federal para a TV Globo, tendo como base de informação um relatório produzido pelo Tribunal de Contas da União.

Proporção

Em 2017 (Governo Temer), a Globo ficou com 48,5% dos recursos destinadas às TVs abertas, e, em 2018, 39,1%.

Neste ano, com base em dados parciais, a fatia despencou para 16,3%.

Concorrentes

Os percentuais da Record foram de 26,6% em 2017, 31,1% em 2018 e, agora, 42,6%; os do SBT, 24,8%, 29,6% e 41%, respectivamente.

Avaliação

O TCU está avaliando que critérios foram utilizados pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República para essa guinada.

O relator do caso é o ministro paraibano do TCU Vital do Rêgo Filho.

Entendimento

Ao se pronunciar sobre esse fato, a Secom nacional argumentou que “não é uma realidade a presunção de que utilizar o veículo de maior audiência é a melhor forma de investimento de comunicação”.

Emersão

Como era de se presumir, o retorno do ex-senador Cássio (PSDB) à cena política paraibana foi o assunto predominante, ontem, nos meios políticos regionais.

Sem restrição

Ao ser instado a falar sobre a possibilidade de CCL vir a disputar a sua sucessão, o prefeito Romero Rodrigues (PSD) frisou que “já tenho dito há muito tempo, que se for da vontade dele, é claro que vai contar com nosso apoio, como qualquer um candidato do nosso grupo”.

Coesão

“Qualquer um que for o candidato nós iremos trabalhar com serenidade e de forma continuada. Se for ele, maravilha! Nós vamos ficar felizes, pois eu tenho um carinho muito grande por ele (Cássio). Se não for ele, qualquer outra pessoa nós vamos trabalhar e contar com a ajuda dele também”, comentou RR.

Reação

O próprio Cássio falou sobre esse ´fato novo´ – a efusiva recepção que recebeu quando da inauguração do Complexo Aluízio Campos e o caloroso e prolongado cumprimento do presidente Jair Bolsonaro na mesma solenidade.

Intensidade

“Claro que essa manifestação tão calorosa, tão comovente, alegra muito. Eu não faço uma associação política direta, imediata. O que fica é essa manifestação de carinho e de apreço. Com ou sem mandato, vou continuar trabalhando por Campina, pela Paraíba. Não há como não se emocionar, pois foi muito espontâneo. É um momento que eu guardarei pelo resto da minha vida. Foi muito forte e muito intenso”, discorreu o ex-senador.