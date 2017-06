“Eu absolveria a Dilma”

Outra…

O juiz Sérgio Moro – que APARTE registrou esta semana o seu aparente sumiço – reapareceu ontem, com a divulgação da sentença que condenou o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) a mais de 14 de cadeia.

E a sentença é só do primeiro processo.

… Canetada

Mas cabe destacar um trecho da sentença de Moro: “Não pode haver ofensa mais grave do que a daquele que trai o mandato e a sagrada confiança que o povo nele deposita para obter ganho próprio”.

Ambição desenfreada

“Ademais – segue o juiz – as aludidas circunstâncias da cobrança da vantagem indevida, que se inserem em um contexto maior de cobrança de propina sobre toda obra realizada no Rio de Janeiro, indicam ganância desmedida, o que também merece reprovação especial. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada”.

Momento…

Ao comentar a recente decisão do TSE, que por 4 votos a 3 arquivou o pedido de cassação da chapa Dilma/Temer, o deputado paraibano Efraim Filho, líder do Democratas na Câmara Federal, observou que “o resultado apertado demonstra o momento delicado que vive a política”.

… Singular

“A sociedade cobra transparência, respostas rápidas e soluções reais para a crise. O TSE foi responsável pela agenda da Justiça, que era investigar e julgar. Cabe a nós respeitar o resultado, mas querendo que cada investigação vá até o fim. É isso que fortalece as instituições e a democracia”, acrescentou Efraim.

Base de…

O presidente da Associação dos Comerciantes do Maior São João do Mundo, Lucinei Cavalcanti, explicou ontem na ´Campina FM´ como são calculados os preços de bebidas nas barracas.

… Cálculo

Segundo ele, existe o preço de mercado, cujo valor é majorado em 30% pela empresa (distribuidora) credenciada para vender aos barraqueiros.

Aí os barraqueiros pegam esse preço e aplicam 100% em cima. Simples assim.

Tchau

Tradicional filiado do PSDB – e autor do pedido de impeachment que culminou com o afastamento do cargo da ex-presidente Dilma -, o jurista Miguel Reale Júnior se desfiliou ontem do PSDB.

Acordo fétido

“O argumento de permanecer no governo para apoiar as reformas não se justifica. O partido poderia dar o apoio no Congresso a elas mesmo estando fora da gestão. O que existe é um acordo espúrio com Temer em troca de um apoio ao Aécio. Isso é inadmissível”, justificou Reale.

Epílogo

Chegou ao fim a longa presidência do vereador pessoense Durval Ferreira à frente Partido Progressista.

A conferir

Em carta divulgada, o edil alega não estar “com tempo suficiente para me dedicar às ações do partido com presteza e atenção”, garantindo que permanece filiado.

O detalhe

O novo presidente do PP na Capital será anunciado na próxima semana.

Fora…

O senador Cássio Cunha Lima não participou, anteontem, da reunião da Executiva Nacional do PSDB que deliberou pela preservação do apoio ao Governo Temer.