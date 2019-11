Era uma vez…

Contrassenso

Chegamos ao estágio de ser mais fácil prenunciar um resultado em nossa principal Corte – e a declinar os nomes de todos os seus 11 integrantes -, do que verbalizar a escalação ´padrão´ (titular) da seleção brasileira.

Consequência

No primeiro voto dado na sessão de ontem, na retomada do julgamento, a ministra Carmen Lúcia realçou que “punição incerta é certeza de impunidade”, ao defender que o STF não mudasse o seu entendimento sobre o tema.

Consistência

“A eficácia do Direito Penal afirma-se pela definição dos delitos e pela certeza do cumprimento das penas”, insistiu a ministra.

Chegou o dia

O ministro Gilmar Mendes – que mudou de entendimento sobre o tema, tomando por base o julgamento de 2016 – celebrou ontem o que vinha propagando: ´o encontro marcado´ com a ´República de Curitiba´, numa alusão à força-tarefa da Operação Lava Jato.

Embasamento

Para a mudança de posição, Gilmar argumentou com o “desvirtuamento” pelos tribunais da decisão do STF.

Impositivo

“Admitimos que seria permitida a prisão após decisão de 2º grau, mas não dissemos que é obrigatória. Após 2016, os tribunais passaram a entender essa possibilidade como um imperativo”, assinalou.

Verticalidade

Decano (mais antigo) ministro do Supremo, Celso de Mello registrou logo no início de seu voto que já havia enfrentado o tema em algumas ocasiões nos seus já muitos anos de Tribunal, e que sempre manteve a postura de defesa do cumprimento da pena somente após esgotados os recursos eventualmente impetrados.

Fundamento

“O postulado constitucional do princípio da inocência consagra uma regra de tratamento que impede o poder público de se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao investigado, ou ao réu como culpado”, argumentou.

A quem compete

Para Celso de Mello, a profusão possível de recursos, que inspira e até permite a impunidade, devido à prolongada procrastinação, “não é um problema do Judiciário, é um problema da lei. Poderia o legislador (Congresso Nacional) restringir as hipóteses dos recursos extraordinários ou dificultar sua interposição”.

Limite

O ministro sublinhou que “a necessidade imperiosa de combater, e reprimir com vigor, respeitada, no entanto, a garantia constitucional do devido processo legal, todas as modalidades de crime praticadas por agentes públicos, qualquer que seja a posição hierárquica por eles ostentada nos quadros da República, ou por delinquentes empresariais, investidos de grande poder econômico”.

Chaga

Ainda de acordo com o decano, “a corrupção deforma o sentido republicano da prática política, afeta a integridade dos valores que informam e dão significado à própria ideia de República, frustra a consolidação das instituições, compromete a execução de políticas públicas em áreas sensíveis, como as da saúde, da educação, da segurança pública e do próprio desenvolvimento do país, além de vulnerar o princípio democrático”.