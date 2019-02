“Engole essa”

Indócil

Visivelmente, não é um primor de afabilidade a convivência do ex-líder do Governo (Hervázio) com alguns parlamentares situacionistas, em função do que ele chama de “quebra de compromisso”, que resultou na sua derrota para presidir a ALPB no biênio 2021/2022.

Na agulha

Essas designações (para o Executivo) resultariam na convocação dos suplentes Jutay Menezes (PRB) e Lindolfo Pires (Podemos).

Subtração…

O mesmo não se pode atestar no bloco oposicionista, notadamente a partir das declarações verbalizadas ontem pela deputada Camilla Toscano (PSDB) com relação ao seu colega Manoel Ludgério (PSD).

… Já feita

Conforme a ´tucana´, a oposição já não conta mais com o deputado em suas fileiras, em função do que chamou de sucessivos sinais de afastamento.

Na 1ª…

“Desde quando foi feita a primeira reunião da bancada de oposição, Ludgério adotou uma posição de independência. Quando começamos a trabalhar sobre a formação da CPI da Cruz Vermelha, em nenhum momento contamos com o voto dele.

… Hora

“Ludgério está permanecendo com a posição que disse que ia ter: de independência e que iria decidir conforme a conveniência e o pensamento dele. Então, Manoel não faz parte da bancada de oposição”, relatou Camila em entrevista.

Comedido

Ao ser instado a falar ontem sobre a postura de Ludgério, o prefeito Romero Rodrigues ponderou que não deve fazer nenhum pré-julgamento e que não está dentro da Assembleia para saber se a CPI (Cruz Vermelha) cabe ou não ser instalada.

Sem patrulhar

RR acrescentou que não vai estar “monitorando” as atitudes e a “vida de quem quer que seja”, e que se o deputado Manoel está dizendo “que não há necessidade, é com a consciência própria”.

Gesto

Em declarações à ´Correio FM´, o prefeito campinense enfatizou que “todos os vereadores sabem, e a própria vereadora Ivonete (esposa do deputado), que o que eu pude colaborar, em termos de consolidação da candidatura dela na Casa, fiz com a consciência tranquila. E vou continuar com a consciência tranquila, esperando que continue como sempre foi e contando com o apoio de todos eles”.

Ao seu modo

De sua parte, Manoel Ludgério declarou que não gostou das declarações de Camila Toscano: “Eu sou oposição. Agora eu não vou fazer uma oposição radical, xiita ou de encontrar defeito em tudo. Eu sou deputado de oposição e vou fazer uma oposição civilizada e de respeito. Na hora do palanque eu tenho a minha posição político-partidária”.

Atraso

“A Paraíba está em um estado de comportamento político tão atrasado, que se a pessoa cumprimentar alguém que compõe a situação já dizem que você quer aderir”, lamentou o parlamentar do PSD.