Orgulhosos

Anderson disse que “nos orgulhamos do que Valéria fez como secretária de Estado (Economia Solidária)”.

“Virou a casaca”

O edil destacou que João Azevedo “não queria exonerar Valéria”, mas Anderson frisou que “se assim ele não fizesse”, abriria espaço para o suplente da vez, ´Severino da Prestação´, “que não merece ocupar a tribuna”, porque “nos poucos momentos que ficou aqui ´virou a casaca´.”

Referendo

“Anderson disse várias verdades”, comentou posteriormente o líder do bloco oposicionista, Pimentel Filho (rumo ao socialismo do PSB), acrescentando que “a presença de Valéria é imprescindível”.

“Na lata do lixo”

Ainda conforme Pimentel, Valéria reassumir o mandato na Câmara “foi um pedido conjunto da bancada”, até porque Severino “jogou o mandato interino na ´lata do lixo´.”

2ª feira filosófica

“Não tenho possibilidade de consertar nada, mas tenho a obrigação de denunciar tudo”.

Inesquecível Chico Anysio.

Convite

O ex-vereador campinense Nelson Gomes Filho – esposo da vereadora Fabiana Gomes (PSD) – foi convidado para se filiar ao Republicanos, justamente a legenda que está de braços abertos para filiar o ex-prefeito Romero Rodrigues, de quem Nelson é muito mais do que um amigo.

Mais do…

Durante a Conferência Eleitoral do PT, ocorrida no final de semana, em Brasília, o presidente Lula discursou para os dirigentes partidários e projetou que “eu, sinceramente, acho que essa eleição (2024) que vai acontecer, vai ser outra vez Lula x Bolsonaro disputando nos municípios. E vocês sabem que não podem aceitar provocações, ficarem com medo, ficarem com vergonha, enfiar rabo entre as pernas”.

… Mesmo

Lula acrescentou: “A gente vai ter que mostrar que queremos exercitar democracia com eleições mais competitivas o possível, mas a gente não vai ter medo de ninguém. Único medo que a gente tem que ter é trair esperança, a expectativa que o povo brasileiro tem no PT, nos nossos aliados, nossos candidatos”.