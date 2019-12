Empate inconsistente

Desidratação

O ex-deputado Bruno Cunha Lima declarou que “até agora não ouvi nenhuma especulação de que eu teria conversado com (o senador) Maranhão ou Maranhão comigo. Ele apenas disse em entrevista que não tem objeção do meu nome no partido”.

Quina

A solenidade de entrega da cidadania campinense ao professor, advogado e cientista político Aécio de Melo Filho, na noite de ontem, na Câmara Municipal, contou com a participação de cinco prefeitáveis.

A saber

Gustavo Feliciano (PDT), Artur Bolinha Almeida (PSL), Olímpio Oliveira (MDB), Bruno Cunha Lima (sem partido) e Tovar Correia Lima (PSDB).

Da boca de…

“… João Azevêdo vai fazer a Paraíba esquecer Ricardo Coutinho em pouco tempo…” (deputado Ricardo Barbosa, líder do governo na Assembleia Legislativa).

Pulverização

O governo federal tem mais de 1.500 sites terminados em ‘gov.br’.

Extensão

Será às 19 horas de hoje a inauguração da nova filial da Sicredi Evolução em Campina Grande.

Fica no bairro do Catolé, no começo da avenida Elpídio de Almeida.

´Vem pra cá´

O deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) disse que “já formalizei o convite” para que João Azevedo se filie ao seu partido.

“Não só eu, mas também a presidente nacional do partido, Luciana Santos (PE)”, destacou.

Agora é Lula

“Tenho 74 anos do ponto de vista biológico. Mas 30 anos de energia e 20 de tesão”.

Em recente pronunciamento.

Pegar o…

A oposição na Assembleia Legislativa tenta aproveitar a ´água baldeada´ na base governista para tentar criar a CPI das Organizações Sociais – entidades que atuam principalmente nas áreas da Saúde e Educação.

… Vácuo

“Além de confeccionar leis estaduais, a Assembleia tem a função típica de fiscalizar os atos do Poder Executivo”, justificou o deputado Raniery Paulino (MDB).

Suspense no ar

O ex-secretário executivo de Turismo da Paraíba, Ivan Burity, preso por força da Operação Calvário, ao que se informa nos bastidores políticos, optou por quebrar (largamente) o silêncio.