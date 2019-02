Em nome do ´bolso´

Sonhar

“Sonho é aquela energia inconsciente que mobiliza os seres humanos a perseverar em sua jornada. Ele pode ter a forma concreta de imagens dinâmicas durante o sono, mas pode ser também a nomeação dos desejos perseguidos ao longo da existência.

Trajetória

“Vida de atleta é assim. Tudo começa com um sonho mobilizado pela performance de um atleta mais velho, capaz de realizar um gesto perfeito ou surpreendente, ou então com o sonho de ganhar o mundo, mundo esse redondo, cheio de possibilidades e de horizontes.

Ao encontro

“Sonhos que se postam logo ali à frente como as utopias, mobilizando novos esforços, deslocando os sonhadores todos os dias em busca de desejos.

Fascínio

“O esporte tem esse poder de fazer sonhar, de perpetuar a memória daqueles que persistiram, venceram não apenas competições, mas todas as agruras de uma vida de muito esforço e trabalho.

Nada é fácil

“O glamour que cerca o atleta, sintetizado em poucos minutos de uma competição vitoriosa, esconde os muitos anos de busca, e os tantos nãos que fazem um sim.

Caminhada

“Por isso identifico o atleta com a figura mítica do herói. Sua vida é uma jornada que começa no momento em que a habilidade da criança é identificada como fora da média. E aquilo que o senso comum chama de dom é também uma sina que exigirá esforço para que a profecia do sucesso se realize.

Perseverança

“Em um país onde as condições materiais para o desenvolvimento de carreira são precárias resta ao habilidoso percorrer o caminho de peregrino em busca da materialização de seu desejo, de sonho.

Aventura

“A carreira de muitos começa com o necessário deslocamento de seu local de origem para um destino desconhecido. Ouvi de centenas de atletas o que representou abandonar a cidade de origem e a família para tentar ser alguém no esporte.

Adversidades

“Saudade é a palavra recorrente nesse processo, que ainda conta com a solidão, a tristeza e o desespero pelo enfrentamento do desconhecido, dos desmandos, dos abusos e da falta de respeito. Alguns não resistem e abandonam essa busca e passam a conviver com a incerteza do se.

Condicional

“Se eu tivesse tentando, se eu tivesse mudado, se eu tivesse enfrentado, mas a resposta afirmativa será sempre uma possibilidade e nunca a certeza.

Andante

“O atleta é, por força do ofício, um nômade. Cada clube é um ponto de chegada e de partida.

Ansiedade

“Quem já entrou em um alojamento ou refeitório com um grupo deles entende o que é isso. Ali a vida pulsa. O desejo se resume à expectativa do momento da estreia, da conquista da posição de titular ou da convocação para a seleção.