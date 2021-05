Ele sempre se supera

Em tempo

A empresa Azul também retomou os três voos diários para Campina Grande, com destino a Recife (PE).

Da boca de…

“.. Nós estamos conversando com nosso agrupamento político. Nosso nome está à disposição, e a tendência é que venha a disputar para deputada federal…” (Ana Cláudia Vital do Rêgo, do Podemos, em entrevista).

Check-up

Geraldo Nobre, secretário de Serviços Urbanos de Campina Grande, tirou licença do cargo por 30 dias para se submeter a exames médicos e clínicos.

O detalhe

Josivaldo Salatiel é o secretário interino de Serviços Urbanos da PMCG.

Colega de…

Depoimento do ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) sobre o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu no domingo: “Uma vida breve e intensa. Uma existência marcante. Bruno nos deixa um legado de integridade. Probo, ético e dotado de elevado espírito público, herdou muito do avô Mário Covas.

… ´Ninho´

“Talentoso, culto, inteligente, espirituoso, bem humorado, nunca deixou de sorrir mesmo nos momentos mais difíceis. Lutou como só os grandes conseguem lutar (…) Deus conforte a todos. São Paulo perde uma realidade, o Brasil uma esperança”.

Agende-se

Começa hoje a Semana da Indústria 2021, promovida pela Federação das Indústrias da Paraíba – FIEP.

A programação será inteiramente online, com palestras gratuitas sobre economia, comportamento e inovação.

Convidados

Os palestrantes são o economista e gerente de política econômica da CNI, Mário Sérgio Carraro (amanhã); o psicólogo e escritor Rossandro Klinjey (dia 20); e o filósofo Mário Sergio Cortella (hoje).

Serviço

As palestras serão transmitidas ao vivo, a partir das 19h30, pelo canal da FIEP no YouTube (youtube.com/fiepb).

Da boca de…

“… Cada um tem o seu espaço. Na realidade, o que nós priorizamos é a eleição de Lula. A executiva nacional do PT acha importante que coloquemos o nosso nome para retornar à Câmara Federal…” (ex-deputado federal Luiz Couto).