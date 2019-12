‘Ecossistema de laranjas’

Banca

O ex-governador Ricardo Coutinho contratou para a sua defesa, no âmbito dos tribunais superiores, o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Gilson Dipp, que já ingressou com um pedido de Habeas Corpus no STJ para tentar revogar a prisão preventiva decretada no âmbito do Tribunal de Justiça, ou mesmo a conversão da privação de liberdade em medidas cautelares.

Tese

Um dos pontos argumentados no recurso é o fato de Ricardo estar fora do exercício do poder e com relações políticas cortadas com o atual governador, razão pela qual não se pode invocar a necessidade de garantia da ordem pública.

Supervalorização…

Há também uma contestação ao fato de as investigações da ´Calvário´, na fase mais recente, terem focado principalmente na delação de Daniel Gomes, controlador da OS Cruz Vermelha Brasileira.

… Do delator

“O depoimento do colaborador (Daniel) necessita ser corroborado por fontes diversas de provas, sendo a narrativa do colaborador e os elementos unilateralmente apresentados por ele insuficientes para justificar a imposição de medida cautelar.

Imagem pública

O advogado de RC pondera ainda que “por ser figura pública, a decretação de seu cárcere, desprovido dos requisitos exigidos por lei, tem o condão de causar-lhe substantivo prejuízo, sobretudo pelo constrangimento causado em razão do acompanhamento midiático feito em torno de sua pessoa, por ser ex-governador do Estado”.

Desembarque

A chegada de Ricardo Coutinho ao Brasil ocorreu no final da noite de ontem, num voo da empresa portuguesa TAP, oriundo de Lisboa e com destino a Natal (RN).

Ele seria levado pela madrugada para a sede da Polícia Federal em Joao Pessoa (BR 230).

Vínculo

O jornal O Estado de São Paulo destacou que Coriolano Coutinho (irmão do ex-governador), que está preso, é assessor parlamentar do deputado federal Gervásio Maia (PSB) e tem remuneração mensal de R$ 13.272,00 ao que se soma auxílios de R$ 982,29.

´Advogado´

A publicação descreve que ‘Cori’ circulava nas estruturas de governos para ‘advogar interesses da organização junto aos integrantes do alto escalão’.

Como irmão do ex-governador, ele tinha papel de destaque na captação de propina.

Derivação

O Ministério Público imputa a ‘Cori’ o comando do ‘ecossistema de laranjas’ por meio do qual o ex-governador dissimulava as empresas vinculadas aos seus familiares.

Temor dos…

O desembargador Ricardo Vital de Almeida decretou a prisão preventiva de ‘Cori’ atendendo a pedido da Promotoria.

… Delatores

“Todos os colaboradores disseram ter receio de Coriolano Coutinho, uma vez que pairam sobre ele várias notícias de atos de violência e também pelo domínio que exerce sobre as forças policiais”, destacou o desembargador, reproduzido pelo ´Estadão´.

No bolso

Ainda conforme o jornal, Daniel Gomes (Cruz Vermelha) informou que ‘Cori’ teria recebido R$ 1,5 milhão de propina proveniente da compra de materiais e equipamentos para o Hospital Metropolitano (de Santa Rita).