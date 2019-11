É ´outono´ dentro de mim

Dúvida

O que dizer e como reagir a uma amizade fecunda, intensa, que não registra um desentendimento sequer?

Lacuna

Como conviver com a ausência de uma pessoa sempre presente, nas celebrações das alegrias e nos infortúnios, sempre profundos, marcantes e inesperados?

Parceiros e…

William Monteiro de Lima, que ontem foi chamado à presença de Deus, e eu conjugamos, ilimitadamente, o verbo compartilhar.

… Solidários

Uma mão e uma voz içando o outro nos mergulhos próprios das desventuras inevitáveis da vida; mas também a permuta de momentos felizes se corporificava no cotidiano.

Vida longa

São bem mais de três décadas de convivência. Inicialmente na memorável rua Rio de Janeiro, no bairro da Liberdade, em Campina Grande, onde minha mãe morou por 72 anos.

Reminiscências

Nas calçadas e batentes da rua, conversas prolongadas e prazerosas. Num primeiro momento, de minha parte, muito mais de escuta. Depois, noutra fase etária, tomando parte mais intensamente nesses diálogos, muitos dos quais com a presença de Ivan Sodré, um intelectual que contagiava qualquer interlocutor.

Fecho

Muitas vezes, a parte final dessas conversas ocorria na cozinha da casa de minha mãe, à base de bolo e café.

Recado…

No instante em que surgiu a oportunidade de ir trabalhar no Jornal da Paraíba, William deu uma recomendação, com a premissa de que eu nunca a esquecesse.

… Direto

“Sei de sua origem, da criação que Dona Madalena e Seu João lhe deram. Mas qualquer que seja a função que venha a ocupar no jornalismo ou qualquer posto que venha a assumir profissionalmente, nunca perca a humildade”.

Indutor

Além das periódicas observações que fazia acerca de minha trajetória profissional, fundamentadas em sua experiência, ´Nezinho´ – como os amigos mais próximos o chamavam, numa alusão ao nome de seu pai – foi decisivo, pelo apoio e pelo estímulo para dois dos meus passos profissionais marcantes: a assinatura diária de uma coluna – justamente a APARTE que você está lendo agora – e a criação do site de notícias PARAIBAONLINE.

Tomou à frente

Quando me mudei para a minha atual residência, há muitos anos, a calçada não dispunha de árvores.

Antes mesmo de qualquer menção ao fato, ao conhecer o imóvel William foi logo se adiantando e dizendo que providenciaria as árvores próprias para o local e para a necessidade de sombra.

Acompanhamento

Duas dessas mudas ele mesmo fez questão de plantar e de adubar nos meses iniciais.

Vez por outra, me dava conta de um carro estacionado em frente à minha casa: era William trazendo um balde com água dentro do carro, para regar as plantas, alegando que eu esquecia desse procedimento ou não realizava na necessidade da planta.

Apego ao verde

Era habitual levar na mala do carro ferramentas e utensílios para plantar árvores pela cidade e cuidar da conversação de outras.

Legado

William deixa a sua marca e um trabalho, anônimo, gratuito, solidário e solitário em dezenas de praças e em muitos parques campinenses, a exemplo do Parque da Criança.

Na verdade, ele plantava a imortalidade.