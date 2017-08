Dúvida no ar

Vocacionado

Em nome da Associação do Ministério Público da Paraíba, Francisco Bergson ressaltou a “carreira brilhante” do empossado, “com dedicação diuturna e extremada. Vocação cristã e pacífica”.

Ameaças

Bergson alertou para vários projetos que tramitam no Congresso Nacional e que têm vinculação direta com o campo de atuação e os limites do Ministério Público.

“São motivos de preocupação”, grifou.

Inaceitável

Por último, o presidente da Associação afirmou que “não é dado aos membros do MP abdicar da chama da inquietação”.

Binômio

Em seu pronunciamento de posse, Francisco Seráphico Nóbrega Filho disse estar consciente “da necessidade de atuar com coragem e coerência”.

Estreitamento

Ele enfatizou que uma de suas prioridades “é reforçar a aproximação do MP com a sociedade; com o cidadão de qualquer classe social”.

Maior alcance

O novo procurador reafirmou que pretende adotar a “regionalização das atribuições” das promotorias que cuidam dos “direitos difusos”.

Desafio

Francisco Seráphico assinalou que começa a dirigir “uma realidade complexa e desafiadora. Mas é também uma oportunidade de crescimento”.

Processo de escolha

Último orador da noite, Ricardo Coutinho observou que “só não nomearia” o mais votado da lista tríplice como o novo procurador geral de justiça se houvesse, “no meu juízo de valor” uma ameaça à relação da instituição com a sociedade.

“Tenho sempre que buscar o perfil e a unidade da instituição”, reforçou.

Reciprocidade

Após assinalar “a certeza de que tenho feito as escolhas corretas” para o comando da Procuradoria Geral de Justiça (já indicou quatro titulares), o governador afirmou que “quero confessar publicamente a minha admiração” por Bertrand Asfora.

“Ele é determinado, sereno e discreto”, qualificou.

Preservação

Ricardo alertou que “o Brasil enfrenta” nos dias atuais “a negação” da política. E isso não quer dizer que não tenha pessoas erradas, como em todo canto tem. Mas é preciso preservar a política, mesmo punindo os políticos”.

Insistência

“Os membros do Executivo são investigados permanente e profundamente”, observou RC, para declarar que concorda com essa apuração.

“Mas a política precisa ser resgatada, repito mais uma vez”, salientou.

´Coringa´

O deputado Adriano Galdino (PSB) anunciou ontem que, mais uma vez, foi convidado pelo governador para integrar o seu secretariado, e que deverá aceitar a convocação, mesmo sem saber qual pasta deverá ocupar.

Um lugar ao sol

Na prática, trata-se de uma acomodação política para trazer de volta à Assembleia Legislativa o suplente Raoni Mendes (DEM).