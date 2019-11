Disputa incubada

Nunca antes

O Grupo Globo informou ao mercado publicitário que no mês passado registrou o maior faturamento num mês de outubro de sua história.

Régua

O deputado federal Ruy Carneiro (PSDB) quer que os partidos que são aliados do prefeito Luciano Cartaxo (PV-JP) definam as pesquisas como critério de balizamento para escolha do candidato à sucessão pessoense.

Retrovisor

Cabe resgatar declarações do ex-presidente do PSB no Estado, Edvaldo Rosas, dadas no ´embalar´ do recente feriadão.

Atualmente, só recordando, ele é o secretário-chefe do Gabinete Civil do Governador.

Zarpar

“Nós vamos em busca de um outro projeto ou partido, que possa contemplar a visão que a gente tem nesse campo popular”, avisou Rosas.

“A intenção é montar um projeto para 2020 e 2022, não só no campo nacional, mas nas disputas estaduais e municipais”, emendou.

Remontagem

Diante da recusa do senador Veneziano Vital em assumir a secretaria da nova comissão estadual provisória do PSB no Estado, o cargo foi ocupado pela deputada estadual Cida Ramos.

Substituição

A vice-presidência do PSB/PB, inicialmente destinada ao governador João Azevedo, ficou o deputado federal Gervásio Maia.

Tributo

Não tive uma convivência mais próxima com a jornalista Lena Guimarães, que no dia de ontem nos deixou.

Mas é ponto pacífico os degraus marcantes que ela conquistou e galgou no jornalismo regional. Nossas condolências à família.

Articulação

A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) está se movimentando para obter, no âmbito do Congresso Nacional, mudanças no chamado ´marco regulatório´ do setor de saneamento.

Prioridades

Duas bandeiras são as principais: a sobrevida dos contratos (firmados sem licitação) e a flexibilização das metas de universalização no atendimento de água e esgoto à população brasileira.

Situando

Conforme o texto que avançou no Congresso, os contratos (atuais inclusos) precisarão garantir o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.