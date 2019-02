De volta à ´vitrine´

Momento Francisco

“Convidar uma mulher a falar não é entrar no modo de um feminismo eclesiástico. Porque, no final, todo feminismo acaba sendo um machismo de saia. Convidar uma mulher para falar sobre as feridas da Igreja é convidar a Igreja a falar sobre si mesma, sobre as feridas que tem. E isso eu acho que é o passo que devemos fazer com muita força: a mulher é a imagem da Igreja, uma esposa, uma mãe. Um estilo. Sem esse estilo, falaríamos do povo de Deus, mas como uma organização, talvez um sindicato, mas não como uma família parida pela mãe Igreja”.

Ontem, em Roma.

Sábado é dia de poesia

“As palavras/ Sempre elas/ Podem ser flores/ Ou pedras atiradas/ Podem unir ou separar sílabas, vogais/ Frases, textos, poemas e poesias/ Tudo depende do que está no coração/ Dormindo ou acordado/ Querendo sair do casulo” (Waldir Porfírio, poeta e servidor público).

Anomalia

Conforme estimativa do secretário de Finanças de Campina Grande, Joab Pacheco, cerca de 40% dos imóveis existentes em Campina Grande não estão em nome dos seus atuais proprietários, principalmente em decorrência de inventários (heranças) não concretizados.

Sem…

O governador João Azevedo (PSB) disse ontem que o eventual aproveitamento de deputados estaduais em seu secretariado está sendo avaliado com comedimento.

… Açodamento

“Nós estamos conversando, discutindo com cada parlamentar porque tem que haver primeiro a disponibilidade de ambas as partes (titulares e suplentes) para que a gente chegue a um denominador comum. Ainda não tem nada definido e assim que estiver nós anunciaremos”, comentou João.

Limites

Ainda segundo o socialista, “se você imaginar que vai resolver o problema de todos os suplentes, teríamos que tirar metade dos titulares com assento na Assembleia para os suplentes entrarem. Não é assim que funciona”.

Preposta

De acordo com a edição da revista IstoÉ deste final de semana, Valdenice de Oliveira Meliga, irmã dos milicianos Alan e Alex Rodrigues Oliveira – presos na operação “Quarto Elemento” do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Ministério Público do Rio de Janeiro -, assinou cheques de despesas da campanha em nome do então deputado estadual e atual senador, Flávio Bolsonaro (PSL).