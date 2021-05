´Daqui não saio´

Desmobilização

Balanço do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgado anteontem, informa que no ano passado ocorreram no Brasil 649 greves (64% no setor privado) – 42% a menos na comparação com o ano de 2019.

O detalhe

A redução especificamente no setor público foi da ordem de 59%.

`Lápis seco´

Em reunião com dirigentes do Sitrans, ontem, o prefeito Bruno Cunha Lima (PSD-CG) afirmou que não autorizará “qualquer realinhamento da tarifa neste momento”.

Sem subsídio extra

BCL acrescentou que tampouco adotará “qualquer medida fiscal que implique em mais comprometimento dos recursos municipais”, conforme revelou posteriormente a sua assessoria.

Cesta de concessões

Foi reforçado aos empresários do setor de transportes que nos últimos tempos as empresas já foram contempladas com isenção total de ISS (Imposto Sobre Serviços), integração temporal e subsídios no ano passado e este ano.

Da boca de…

“… Desta vez, eu estou muito inclinado à disputa…” (empresário Dalton Gadelha, sobre a possibilidade de disputar um mandato de deputado federal no próximo ano).

´Chega mais´

Os prefeitos de São Vicente do Seridó, Erivam de Biu (PSD), e de Riacho de Santo Antônio, Gilson Gonçalves (Pros), formalizaram, ontem, as suas filiações ao Cidadania.

Traduzindo

Ou seja, anteciparam o apoio à reeleição do governador João Azevedo.

O detalhe

A direção do Cidadania na Paraíba já computa a filiação de 44 prefeitos.

´Rexona´

O suplente de deputado estadual (e ex-prefeito de Remígio) Claudio Regis está de volta à Assembleia Legislativa (pela segunda vez na atual legislatura), substituindo ao deputado titular Galego de Sousa – ambos filiados aos Progressistas.

Nem interina…

O vereador Rubens Nascimento (DEM), vice-líder do governo na Câmara campinense, comentou na sessão de ontem o afastamento da secretária interina de Ação Social da PMCG.

… Nem efetivada

“A (Semas) até pouco tempo estava sendo dirigida, interinamente, por uma técnica, a Joelma Martins, uma pessoa que tem uma competência absoluta, de conhecimento muito profundo na área da assistência social”, avalizou.

Critério

O vice-líder apelou ao prefeito Bruno Cunha Lima “para permanecermos num perfil técnico”, que seria necessário para a política municipal de assistência social, “que há muito sempre teve uma atuação geralmente voltada ao assistencialismo”.