Da boca de…

“… Tovar (Correia Lima) é meu amigo do coração…” (deputada estadual Camila Toscano, sobre o seu colega de bancada do PSDB na Assembleia Legislativa).

Indispensável

Na visita ontem à Paraíba, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, comentou que “a transformação digital é fundamental para a solução de problemas e para melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

Mão…

A Procuradoria-Geral da República acusou dois desembargadores de Minas Gerais por prática de ´nepotismo cruzado´.

… Dupla

De acordo com a denúncia, Eduardo Grion nomeou a filha de um colega, Paulo Dias, para um cargo no Tribunal de Justiça do Estado.

Dias, por sua vez, empregou a mulher de Grion nas mesmas condições.

Não aparecem

A acusação, divulgada no ´Estadão´, aponta ainda que Paula Dias e Ludimila Pina eram “funcionárias fantasmas”, por causa da falta de registros de acessos aos sistemas da Corte.

Contratação

O mesmo jornal veiculou uma matéria informando que uma empresa que pertence à mulher do secretário de Cultura de Campina Grande, Ronaldo Filho, que é primo do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD-PB), tem um contrato de R$ 121 mil com a prefeitura municipal.

Contestação

A advogada Roberto Gomes da Cunha Lima, esposa de Ronaldo Filho, endereçou correspondência ao jornal afirmando que “não há qualquer ilegalidade na contratação”.

Fundamentação

“Tudo que diz respeito a esse contrato está marcado pelo estrito respeito à Lei das Licitações, com zelo pela transparência e efetiva prestação de um serviço comprovadamente qualificado, como apresento a seguir”, assinala a advogada.

Currículo

Roberta acentua que “uma pesquisa mínima sobre meu desempenho profissional evidenciará que sou especialista na Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD) antes mesmo de ela entrar em vigor no Brasil”.

Crivo

A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, vai colocar em votação na próxima terça-feira o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024.

Elastecimento

A Prefeitura de Campina Grande prorrogou ontem, até o dia 30 de novembro, o prazo para que os contribuintes inadimplentes renegociem, com algumas concessões, as dívidas de exercícios anteriores.

O detalhe

O parcelamento envolve dívidas tributárias (IPTU, ISS, entre outras) ou não tributárias (multas do Procon, de trânsito ou aplicadas pelas secretarias municipais).