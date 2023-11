Quantitativo

Conforme a assessoria do TCE, o arcebispo solicitou informações sobre os valores transferidos pelos órgãos públicos do Estado e do município de João Pessoa à Associação Arquidiocesana.

Situando

A ASA é “uma entidade da Arquidiocese, voltada às atividades sociais da Igreja”, e a exemplo do Instituto São José, a quem pertence o Hospital Padre Zé, era administrado pelo padre Egídio Carvalho.

Transferências

A assessoria do TCE disse que os repasses totalizaram R$ 16 milhões, “valores estes transferidos pelas Secretarias de Estado da Ação Social e da Saúde”.

Mas não foi revelado o espaço de tempo da cifra acima citada.

Alcance

O presidente do TCE esclareceu ao arcebispo que a fiscalização do Tribunal de Contas não alcança entidades privadas, a exemplo do Padre Zé e da ASA, mas tem competência para cobrar dos órgãos públicos a prestação de contas dos recursos transferidos.

A quem compete

“Quem precisa fazer a prestação de contas é o órgão público que transferiu os recursos”, salientou Nominando.

Daqui pra frente

Nominando Diniz avisou que “será exigido de todas as entidades que recebem dinheiro público que tenham um sistema – para a sociedade tomar conhecimento – da receita que recebe, da despesa, quem recebeu o dinheiro e o saldo que ficar”.

Voz solitária

Apenas o vereador Alexandre Pereira (União Brasil) se pronunciou, ontem, na sessão do Legislativo campinense, sobre o escândalo (estadual) do Hospital Padre Zé.

Pagando pra ver

O Senado deverá votar esta semana a emenda constitucional (PEC) que criminaliza o porte de drogas no Brasil.

Trata-se de uma reação congressual ao entendimento diferente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

O detalhe

O relator da matéria atende pelo nome Efraim Filho (União Brasil-PB).

Sem pressa

Em mais uma das entrevistas ´seletivas´ que tem dado, Romero Rodrigues (Podemos) disse ontem que “não adianta discutir tema eleitoral no ano que precede as eleições”, numa referência à sucessão municipal em Campina Grande.