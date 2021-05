Consumidor ludibriado

Intransferível

Ressalto, preliminarmente, que o melhor depoimento acerca do famoso personagem e cidadão campinense ´Zé Gotinha´, que morreu prematuramente na noite da última sexta-feira, aos 56 anos, está inacessível, porque seria expressado pelo poeta e ex-governador Ronaldo Cunha Lima.

´Parabólica´

´Gotinha´ era compulsivo no consumo e na propagação de assuntos inerentes à política. Agregou ao ´Gotinha´ habitual a expressão ´multimídia´, que achava bonita e sonora, devido ao acompanhamento sistemático (e até simultâneo) de programas de rádio sobre o tema – ´padrão´ ex-deputado Rômulo Gouveia -, hábito que estendeu aos sites de notícias com a massificação da internet.

´Filho´

De tão intensa essa volúpia por fatos políticos, Zé Gotinha atraiu a admiração de um jovem (Paulo Ricardo), que passou a acompanhá-lo na maratona de escutas, conversas e eventos políticos.

O apelido da convivência foi inevitável e até presumível: Gotinha Júnior.

Migração

Com o afastamento da atividade política do ex-deputado – e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado – Fábio Nogueira (de quem era admirador) e a morte de Ronaldo, Gotinha gradativamente se distanciou do grupo político e intensificou uma amizade já tecida com o deputado Adriano Galdino, que perdurou até o último dia de vida.

Ininterrupta

Tivemos uma convivência diária de décadas, nesses últimos tempos predominantemente virtual.

´Plenárias´

Sucederam-se com os anos as conversas madrugada adentro na famosa Praça da Bandeira, especialmente aos domingos, na companhia de muitos interlocutores, mas predominantemente com William Monteiro (já também no plano da saudade), Bastos Farias, Josusmar Barbosa, Saulo Freire, Biliu de Campina, entre tantos outros.

À mesa

Criamos um café da manhã, aos sábados, no bairro de José Pinheiro, para reunir amigos e conversar prolongadamente.

Essa rotina de mais de uma década só foi cortada pela pandemia.

Facetas

Rústico para alguns, atrevido ou inconveniente para outros, ´Zé Gotinha´ vivenciou uma trajetória adversa e desafiadora, a começar pelos problemas de saúde que sua mãe enfrentou, o que o obrigou ao precoce afastamento da convivência materna, sendo acolhido pelo afeto, carinho e zelo desmedido de sua ´segunda mãe´, sua tia Inácia.