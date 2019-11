Confusão de véspera

Ao largo

Nessa polarização, ao que tudo indica, ficará ainda mais reduzido, pelo menos num primeiro momento, o papel, a relevância e o capital político de partidos e de lideranças ´satélites´, como são os casos do PSDB e do PDT; do ex-ministro Ciro Gomes e o governador João Dória (SP).

Garimpo

A seguir, uma coletânea do que foi dito em termos de revide e de provocação nesse debate político, ao mesmo tempo, inevitável, insano e improdutivo.

Lula

“Eu tomei a decisão de ir lá pra Polícia Federal. Eu poderia ter ido a uma embaixada. Eu poderia ter ido a um outro país. Mas eu tomei a decisão de ir lá, porque eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando.

Procurador

“Eu precisava provar que o (Deltan) Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. Ele montou uma quadrilha.

A volta

“Eu duvido que o seu Bolsonaro durma com a consciência tranquila que eu durmo. Eu duvido que o ministro demolidor de sonhos, destruidor de empregos e empresas públicas, chamado (Paulo) Guedes (Economia), durma com a consciência tranquila que eu durmo. E eu quero dizer pra eles que eu estou de volta, eu estou de volta.”

´Plim-plim

“Vocês não tem dimensão do que significa o dia de hoje (sábado último) para mim. Lá em cima (olhando para cima) está o helicóptero da Rede Globo de televisão para falar merda outra vez sobre Lula e sobre nós.

Vergonhosas

“A TV do Silvio Santos (SBT) está uma vergonha, a Record está uma vergonha, a Globo está uma vergonha.

Sem temor

“Não adianta ficar com medo. Não adianta ficar preocupado com as ameaças que eles fazem na televisão, que vai ter miliciano, que vai ter AI-5 outra vez. A gente tem que ter a seguinte decisão: esse país é de 210 milhões de habitantes, e a gente não pode permitir que os milicianos acabem com este país que nós construímos.”

Bolsonaro

“Iniciamos a (sic) poucos meses a nova fase de recuperação do Brasil e não é um processo rápido, mas avançamos com fatos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa.

Afago

“Em parte, o que acontece na política no Brasil, devemos a Sergio Moro.

Momentâneo

“Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa, se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa.