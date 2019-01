Combate à ´autoconstrução´

Mudou…

“Falei antes que esse segundo mandato é mais desafiador. Seria diferente, se o Tribunal fosse um departamento estanque, ou aquele que eu geri em 2007/2008. É, porém, um organismo dinâmico, proativo, inovador, em constante evolução.

… Muito

“O Tribunal que hoje oferece modelos, aplicativos, sistemas eletrônicos a congêneres nacionais, é fruto de gestões sucessivas.

Continuidade

“A nova gestão que ora iniciamos, não descuidará de qualquer dos formidáveis avanços tecnológicos conquistados no transcurso dos anos.

Particularidades

“Porém, ao mesmo tempo, perseguirá, sem descanso, formas e meios para que as ferramentas eletrônicas dispostas ao controle das receitas, despesas e atos públicos não impeçam o tratamento específico para situações peculiares.

Análise…

“Enxergar as questões enfrentadas por cada gestor, notadamente nos municípios onde os recursos são pífios e a esperança se esgarçar é um propósito inarredável. E preciso perceber a boa intenção; o esforço para correção de problemas e equívocos quando assim entendidos.

… Individualizada

“Considerar os atenuantes em cada prestação de contas é, sem dúvida, agir com justiça. Significa ir além, devida e necessariamente além, da visão fria dos programas e aplicativos de computador. Mas é preciso, também, sentenciar exemplarmente os corruptos, desonestos de mentes e de coração.

Acompanhamento…

“Pretendemos promover a evolução sistemática do já chamado processo de acompanhamento de gestão. Uma aproximação maior se faz necessária com as câmaras municipais.

… Constante

“Isso será de grande valia para a execução de projetos e programas em defesa do patrimônio ambiental, arquitetônico, cultural e histórico dos paraibanos. Não menos para o cumprimento do Estatuto das Cidades, que trata do desenvolvimento urbanístico e da função social da propriedade.

Parcerias

“São parceiros (as câmaras municipais) que agora buscaremos para o combate com mais afinco, por exemplo, à autoconstrução de imóveis, tão danosa quanto a automedicação. E hoje ela se prolifera no interior, principalmente no modismo da verticalização sem cálculos estruturais, sem licenciamento, sem ordenamentos estéticos.

Piloto

“A providência a ser implementada, inicialmente na região dos municípios que integram o chamado ´circuito do frio´ (Brejo) deve ocorrer sem peso financeiro para os moradores das áreas urbanas mais pobres.

Planejamento

“O propósito é evitar os riscos estruturais, o desordenamento urbanístico e cidades mais descuidadas e feias. Em outras palavras, a Paraíba de (Assis) Chateaubriand terá um novo desafio: edificar, de forma inédita, casa popular, casa de pobre, com projeto de arquiteto.

Desestímulo

“Eu recebi resistência a esse projeto ´dentro de casa´. Um familiar me disse: ´quem já viu casa de pobre feita por arquiteto´. Longe de me desestimular, eu peguei o desafio a pulso. E não terei sido presidente do TCE ao final de 2021 se casa de pobre não tiver sido construída, na região do frio, com projeto de arquiteto.

Educação

“Outra iniciativa que tomaremos nesse biênio será a realização de um fórum permanente de educação municipal, intensificando os mais amplos debates, culminando com a formulação de um documento sintético, elaborado conforme a realidade de cada município, com sugestões a serem incluídas nos orçamentos futuros. O TCE passará a acompanhar as respectivas inclusões ou o descaso delas.

Aprofundamento

“A simples afirmação da insuficiência de recursos é algo a se questionar. Para se ter uma ideia, só as prefeituras paraibanas, no ano de 2017, gastaram em educação 2 bilhões 584 milhões e 975 mil. Uma rede municipal de 506.491 alunos, com um custo anual por aluno de R$ 5.033,89.

Destoante

“E há discrepâncias a serem analisadas entre municípios. Na cidade de Coxixola, por exemplo, 1 aluno custa R$ 10 mil por ano, ou seja, poderia estudar no mais privilegiado colégio de João Pessoa”.