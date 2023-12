Alternativa

“Existirão duas vagas para o Senado (em 2026), e eu tenho um compromisso já firmado com o senador Veneziano Vital, e um dos meus senadores será ele. Mas tem outra vaga, que pode ser de Romero. Vamos continuar dialogando para preservar a unidade”.

´Pegou o vácuo´

Em meio ao clima desconfortável, na base governista, ensejado pelo que disse o ex-senador, Daniella Ribeiro resolveu mergulhar no mote por duas razões inteiramente possíveis: ou foi informada equivocadamente do conteúdo ou estava na espera de um ´gancho´ para esticar a corda com o governismo local.

“Desastrosa”

“Nós temos acompanhado o caos que a cidade se encontra; um caos administrativo”, fustigou a senadora para emendar: “Até porque é uma gestão desastrosa e não sou eu quem está dizendo. Todo mundo que acompanha o dia a dia de Campina tem visto o caos que tem sido, a falta de compromisso com área de Saúde, o apagão nos hospitais. Se não fosse o governo do Estado para ajudar, estaria pior porque toda ajuda tem vindo de João Azevedo”.

“Saímos de perto”

Segundo Daniella, o projeto da época em que os Ribeiro estiveram juntos (na base governista local) é porque acreditaram em Bruno: ”Nós apoiamos e acreditamos (em Bruno) assim como Campina acreditou. Mas, graças a Deus, quando vimos o desastre total, saímos de perto. Não tínhamos como ficar junto de alguém que não trabalha pela cidade. Muito pelo contrário. A gestão de Bruno busca todos os dias buscar endividamentos e tem afetado o setor produtivo”.

Artilharia

“Bruno é egoísta, mimado, arrogante e sem nenhum amor pelo povo humilde da cidade. Decepção! Quem está com ele, depende de um mísero emprego. Mas a rua fala tudo!”, escreveu Daniella.

Proibição

Em recado a Cássio, a senadora acunhou: “Não cite meu pai! O projeto de Romero foi outro. Bruno não nos representa! Nem a sua própria casa!”.

“Para nós e Romero”

Daniella Ribeiro fez um comentário adicional envolvendo o nome de Romero: “Romero também tem a mesma opinião. Se você (Cássio) está bem representado, respeitamos. Mas, para nós e Romero, Bruno foi um engodo. E nunca compare a administração de Enivaldo com esse caos!!! Isso é falta de respeito!”.

Baixar o nível

A reação do prefeito foi parcimoniosa: “Não vou responder à senadora. Todas as vezes que eu preciso responder, procuro sempre responder de forma educada e calma, mas a recíproca não é verdadeira. Ela termina sempre descendo o nível do debate”.

Recorrente

BCL mencionou que todas as vezes que a senadora aparece em cena para falar algo no ambiente político é sempre para agredir as pessoas. Ele recordou que na semana do encerramento do São João deste ano, Daniella falou com ele de forma agressiva no Parque do Povo, depois ocupou espaço na mídia fazendo declarações raivosas.

Mesmo time

No tocante às declarações de Cássio, Bruno salientou que “o time que governa comigo é o time de Romero, de Cássio e de Pedro. Vencemos juntos não só a eleição de 2020, como as de 2016 e 2012. Ninguém tem, projeto exclusivista, pessoal”.

“Nada mais normal do que estarmos juntos, é o que eu defendo sempre”, acrescentou.

Sem farpas

Volto às declarações de Cássio. Primeiramente, não houve qualquer menção desairosa com relação ao ex-prefeito Enivaldo Ribeiro.

Potencial tolhido

As palavras de CCL relativas a Romero, em sentido estrito, apequenam o potencial eleitoral do hoje deputado com vistas às eleições de 2026.

Impraticável

O ex-senador conjectura um pouco provável cenário de duas lideranças de Campina encabeçando duas chapas distintas para o Senado.

Alto falante

Quanto ao que CCL disse sobre Bruno, é possível e defensável que as suas palavras retratem uma situação encarada como verossímil. Mas na política, como na vida, existe a conveniência do falar.

Inapropriado

Mesmo que tudo que Cássio tenha dito venha a ser verdade, o local para o diagnóstico, revestido de reprimenda pública, foi equivocado.