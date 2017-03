Cartaxo estanca especulações

Abertura

Dia 17 próximo será definida a empresa que vai gerir os festejos juninos deste ano em Campina Grande, dentro de uma PPP (parceria público privada) que envolve até mesmo a contratação dos artistas e a divulgação do evento.

Vem aí

O governo federal deverá anunciar, em breve, um reajuste no preço do gás de cozinha, devido à retirada de alguns subsídios.

Reta final

Está muito próximo de ser anunciado o novo arcebispo metropolitano da Paraíba.

Viva elas!

“Tu és, divina e graciosa estátua majestosa/ Do amor, por Deus esculturada/ E formada com o ardor/ Da alma da mais linda flor/ De mais ativo olor/ E que na vida é a preferida pelo beija-flor”.

Música de Pixinguinha. A homenagem de APARTE às mulheres neste dia 8 de março.

Coesão

Na abertura do ano legislativo ordinário na Câmara pessoense, ontem, Luciano Cartaxo repisou a tecla da convergência na atividade política.

Leia alguns trechos.

Aprendizado

“Foi aqui, no exercício pleno do processo democrático (como ex-vereador), no contato direto com os problemas de João Pessoa e na busca diária por soluções, que compreendi como é importante saber conjugar os verbos certos; aqueles verbos que formam verdadeiramente a gramática da política que o nosso povo respeita: a que sabe ouvir, somar, agregar, sonhar, construir e realizar.

Eficácia

“A boa política é fruto do respeito às pessoas e só ela pode ser transformadora, como se espera que a nossa missão seja.

Etapa superada

“João Pessoa não tem mais espaço para a velha política da intriga, da perseguição, do individualismo. Todos nós sabemos que outra atitude é possível, que podemos fazer crescer a nossa cidade com muito trabalho, com planejamento, com objetividade, mas também com o coração, sabendo escutar a população, sabendo encontrar caminhos, mesmo em tempos difíceis, para que sejam concretos os resultados alcançados.

Crença

“Na verdade, só abraçam a vida pública da forma correta, e para mim esta é a única forma, as pessoas que têm fé, que acreditam que amanhã pode sempre ser melhor do que hoje. E é por isso que eu acredito no exercício diário da esperança, do trabalho coletivo, do planejamento, da união a favor dos resultados.

Encarar a crise

“Estamos conseguindo fortalecer a autoestima do pessoense, que está mais confiante e mais satisfeito com sua cidade, apesar de todas as dificuldades. Isso acontece porque a população percebeu que não adianta ficar acuado diante da crise. Crise a gente enfrenta indo à luta, concentrando nossos esforços não apenas na constatação dos problemas, mas, sobretudo, na busca por soluções”.