´Carona´ na Constituição

Ao seu gosto

Cada veículo de propaganda regula o volume ao sabor da “irracionalidade que lhe convém”, e ninguém faz ABSOLUTAMENTE nada. Fica por isso mesmo.

Trégua

Somente em períodos de campanhas eleitorais é que se lembram que existe uma ´zona de silêncio´ na área central.

Interrupção

Na manhã de ontem, apesar de toda ambientação acústica, a programação da Rádio Caturité teve que ser interrompida por alguns minutos (rua João Pessoa, centro), até que um veículo se afastasse do local.

Projeção

Imagine a situação das vidraças dos imóveis e dos ouvidos de empresários, funcionários e clientes!

Confissão

Em ampla reportagem publicada, o jornal Folha de São Paulo noticiou que o Nacional de Patos (PB) admitiu que colocou dados falsos no cadastro do programa Gol de Placa e culpou “pessoas terceirizadas” pela fraude no programa.

Da boca de…

“… Eu torço muito por ele (João Azevedo), porque acredito que tem muito potencial. Mas se for para cobrar, irei cobrar. Inclusive, vou cobrar mais segurança para os estudantes da UEPB e UFCG. Eu sei como é estranho sair da UEPB e UFCG à noite. Não vou ´beijar´ os pés de ninguém…” (vereadora Pamela Vital do Rêgo, do MDB/CG, sobre o relacionamento com o governo estadual).

Elas

De acordo com dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), 76% dos candidatos que tiraram a nota máxima em redação (55) no Enem são mulheres.

Botou…

O ex-presidente Lula, através de sua assessoria, publicou ontem uma declaração questionando a ´autoridade moral´ do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

“Bolsonaro não cuida nem do filho e quer cuidar da Venezuela”, cutucou o petista.

… Sua colher

“Que moral tem esse governo que prende seu maior adversário, frauda uma eleição com fake news de WhatsApp, bancadas com caixa 2; que moral tem para falar de Venezuela?”, acrescentou Lula.

´Vai que é tua´

Reportagem veiculada no ´Estadão´ informa que o ´rombo´ (déficit) próximo de R$ 100 bilhões está levando os governos estaduais que ainda não elevaram suas alíquotas previdenciárias a defender que o governo federal adote essa medida.

Sombra

A intenção é evitar o desgaste político local de ter de propor o aumento às Assembleias Legislativas.