Cargo cobiçado

Em queda

O valor médio da gasolina vendida nos postos brasileiros recuou em 18 estados e no Distrito Federal, na última semana, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Na média nacional, o litro está custando R$ 3,758.

Debate

O secretário de Infraestrutura do Estado (e pré-candidato a governador pelo PSB) João Azevedo é o entrevistado de hoje no programa ´Ideia Livre Política & Economia´, que começa às 22h15 na TV Itararé – canal 18.1 (HD) e 19 (analógico); e pela internet no endereço www.itararé.com.br

Homenagem

A Assembleia Legislativa realizou ontem uma sessão solene para a entrega da ´Medalha Governador Pedro Gondim´ ao advogado, ex-deputado e ex-secretário de Estado Pedro Adelson Guedes dos Santos, uma iniciativa do deputado Hervázio Bezerra (PSB).

Reconhecimento

“A Paraíba reconhece em doutor Pedro um homem competente, íntegro, zeloso com a coisa pública”, afirmou Bezerra.

Testemunho

O ex-presidente da ALPB, Evaldo Gonçalves, afirmou que “além de competente, Pedro Adelson sempre teve a ética como base de suas ações. Pude comprovar isso quando fui colega dele nesta Casa e também em convivências anteriores à frente de alguns cargos públicos que ocupou”.

“Gratidão”

“É com grande orgulho que recebo esta homenagem desta Casa, da qual fui deputado. É um sentimento de gratidão, um reconhecimento ao trabalho que procurei prestar a este Estado”, agradeceu Adelson.

Legado…

Em entrevista ontem à TV Itararé, o atual prefeito da cidade de Riachão do Bacamarte, Erivaldo Guedes do Amaral (PSDB), comentou a caótica situação da prefeitura local, elencada como a pior gestão fiscal do País, com base nos dados de 2016 (gestão de seu antecessor).

… Caótico

“Encontrei tudo desmantelado. A situação é muito difícil”, resumiu Amaral.

PEC

Está prevista para ser votada hoje, no plenário do Senado, uma emenda constitucional proposta pelo senador Cassio Cunha Lima (PSDB-PB) que cria as polícias penais nos níveis federal, estadual e distrital, atribuindo aos agentes penitenciários os direitos inerentes à carreira policial.

Desmembrar

A intenção do autor, além de igualar os direitos de agentes penitenciários e policiais, é liberar os policiais civis e militares das atividades de guarda e escolta de presos, de acordo com a Agência Senado.

Atrativa

A superintendência estadual da Funasa tem um encantamento próprio.

Em tempos recentes, o posto foi ocupado pela ex-primeira dama de Campina Grande, Ana Cláudia, esposa do deputado Veneziano.