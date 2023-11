Minha culpa

“Eu faço uma ´mea culpa´, nós (bancada governista) votamos aqui este Código. E precisamos fazer emendas a este Código, que é muito duro. Isto é verdade”, assinalou o vereador Alexandre Pereira (UB), vice-líder do bloco governista.

Remendar

Líder do bloco oposicionista, o vereador Pimentel Filho (PSD) – que era da base governista no governo Romero Rodrigues – propôs a criação de uma comissão mista, com a participação de entidades classistas, para discutir e propor mudanças no Código Tributário.

O fundo do poço…

… Não existe. O canal de notícias CNN Brasil noticiou ontem que o vereador Wagner Cigano (PTB), do município de Goianésia, em Goiás, tirou a própria dentadura em uma sessão ordinária da Câmara, no dia anterior, ao falar sobre uma proposta de compra de novos equipamentos odontológicos para a cidade.

Convalescença

A vereadora ´Dona Fátima´ protocolou um pedido de licença por mais 15 dias das atividades no Legislativo campinense, por volta de problemas de saúde.

Conterrâneos

Os deputados paraibanos Aguinaldo Ribeiro (PP) e Hugo Motta (Republicanos), e a senadora Daniella Ribeiro (PSD), prestigiaram a posse, ontem, do paraibano Carlos Antonio Vieira Fernandes à frente da Caixa Econômica Federal.

Azulão

O Banco do Brasil teve um lucro líquido de R$ 8 bilhões 785 milhões no terceiro trimestre deste ano (de julho a setembro).

O resultado foi 4,9% superior ao mesmo período do ano passado.

Chegando

O prefeito da cidade de Itatuba, Josmar Lacerda, vai se filiar na tarde deste sábado ao MDB, em solenidade a ser presidida pelo senador Veneziano Vital, presidente do partido na Paraíba.

´Gelol´

O prefeito Bruno Cunha Lima buscou minimizar o ´arranhão´ no relacionamento com o presidente da Câmara Municipal de Campina Grande: “Só vai acreditar numa animosidade minha com Marinaldo (Cardoso) quem não nos conhecer. Marinaldo praticamente me viu nascer. Além de uma relação política, temos uma relação de amizade de décadas. Temos uma relação de muita proximidade”.