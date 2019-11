Câmara campinense ´atravessa o passo´

Bem público

A matéria meteórica é a doação de uma área de 24 mil e 800 metros quadrados à empresa privada que organiza a Vila Sítio São João, na avenida Floriano Peixoto, bairro Dinamérica.

Sem vida

Diga-se, de passagem, que o que se viu ontem na Câmara campinense foi a renovada constatação da inutilidade dessas comissões anualmente formadas para apreciar os temas que por lá tramitam.

Capítulo anterior

Registre-se, igualmente, que há alguns meses foi anunciada a concessão da referida área, ao mesmo Sítio, em forma de comodato, sem ônus pecuniário, pelo período de 20 anos, com a propagada contrapartida do acesso de alunos da rede municipal de ensino, no período junino, e eventual realização de eventos da PMCG no local.

Retrovisor

À época, esta Coluna pontificou que ao longo dos últimos tempos o citado Sítio – singular em sua inspiração e, inegavelmente, um dos polos de atração turística no período do Maior São João do Mundo – estava gradativamente se transformando numa casa de shows.

Contenção

Quando o projeto foi colocado em votação, ontem, o vereador Bruno Faustino (PSB), líder do que restou da oposição em Campina, ponderou pelo adiamento da matéria, sob a alegação de que algumas variáveis precisavam ser melhor discutidas e avaliadas.

Questionamentos

Ele citou que o Sítio está localizado vizinho ao local onde a PMCG está construindo o novo Hospital da Criança, que se trata de “um terreno muito valioso”, e que a mensagem remetida pelo Poder Executivo sequer informa a avaliação feita acerca do valor do imóvel.

“É um prejuízo para todos nós (vereadores)”, alertou.

Abrir o debate

O socialista ressaltou que “a sociedade está vigilante nas nossas ações”, insistindo que “esse projeto precisa ser discutido não só pela Câmara, mas por toda a sociedade”.

“Qual será a contrapartida?” – indagou.

Presente

Por fim, Bruno Faustino afirmou que “essa entidade” (Sítio) está sendo presenteada. Não podemos votar isso a toque de caixa”.

Apoio

O vereador Pimentel Filho (PSD) disse que votaria favoravelmente porque “Campina é uma cidade turística”, comentando mais adiante que o vereador João Dantas (PSD) – criador do Sítio São João – “é lascado (liso), e há muito tempo faz cultura” na cidade.

Assessoramento

João Dantas – visivelmente inquieto na sessão – passou a fazer uso da palavra.

Inicialmente, informou que apenas “dou consultoria àquele projeto” (Sítio São João).

Desafio

Mais adiante, afirmou que se for comprovado que o empreendimento, no local atual, “teve um centavo de dinheiro público, eu renuncio ao meu mandato”.

Disponibilidade

O vereador elencou que o Sítio sempre facultou o acesso gratuito à rede municipal de ensino e está à disposição dos eventos municipais e estaduais.

Captação

Ao avançar em suas palavras, Dantas revelou que tomou “três empréstimos pessoais” para propiciar a instalação do Sítio na avenida Floriano Peixoto.

Abstenção

Ele enfatizou que “tenho liberdade técnica” para apreciar o projeto, mas que iria se abster quando da votação.

Desacordo

O orador seguinte foi o vereador Galego do Leite (Podemos), que comunicou que “a bancada de oposição não coloca as suas digitais essa questão”.

Nitidez

À sua ótica, a impertinência da doação “está mais clara do que o sol do meio dia”, ressalvando que a importância do Sítio São João para a festa junina não estava em discussão.

Generosidade

“É uma doação generosa. Noutras épocas, esta Casa já teria caído”, arrematou o parlamentar.