Cagepa entra na fila

O amor não cessa

“O amor aqui recebido por mim não vai desaparecer. Vou continuar amando Campina, sua gente, suas instituições, sua beleza de cidade, sua ordem e seu potencial”.

Comunicação

Quase simultaneamente, o administrador apostólico da Arquidiocese, Dom Genival Saraiva, fazia igualmente o anúncio do novo arcebispo, com posse marcada para o dia 20 de maio.

Perfil

“Um homem que tem uma personalidade muito aberta ao diálogo. Faz uma leitura pastoral da realidade a partir dos elementos e dos indicativos sociais. Tem uma dedicação muito grande com o universo da comunicação. Dom Delson é uma pessoa muito simples. Ele nunca chegará (às pessoas) com a expressão da arrogância. Vai chegar sempre com a leveza do aperto de mão, do sorriso, da acolhida. Ele vem como um ser humano com valores muito grandes”, conceituou Dom Genival sobre o novo arcebispo.

Saudação

Dom Delson também enviou o seu primeiro pronunciamento ao seu novo ´povo de Deus´, da Capital paraibana.

Leia trechos.

Gratidão

“Fui escolhido pela Igreja para esta missão. Ao Santo Padre que me nomeou e demonstrou grande confiança em mim, sou muito grato. Sei que o Senhor me acompanha com suas graças e sua proteção.

“Desafiante”

“Sei que o novo é sempre desafiante! Os desafios que enfrentarei são grandes. Eles serão caminhos de crescimento pessoal e oportunidade de servir à Igreja, na tríplice dimensão de pregar, santificar e apascentar os que estarão sob os meus cuidados.

Inspirador

“´Ide aos meus irmãos´ é o meu lema episcopal. Deste modo, venho até os meus irmãos da Arquidiocese para me colocar a vosso serviço. Terei como modelo Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Serei vosso irmão! Um irmão que tem a missão de pastorear como Pai e orientar, segundo as indicações da Igreja.

Preces

“Estou consciente da complexidade da Arquidiocese! Para apascentá-la de acordo com a inspiração de Jesus Cristo, o Bom Pastor, conto com os Presbíteros e Diáconos, meus auxiliares diretos! Conto também com todo o povo querido da Arquidiocese! (…) Conto com as vossas orações!”

Como vai…

Em entrevista coletiva após o anúncio, Dom Delson tratou de temas espinhosos, a exemplo das denúncias de exploração sexual e de pedofilia envolvendo o clero da Arquidiocese.

… Proceder

“As orientações são as dadas pelo papa. Eu vou seguir essas orientações. Não tenho outro caminho”, delimitou.

Conduta

Ainda conforme o prelado, “se novos casos aparecerem, aí me cabe imediatamente abrir inquérito interno. E se apurada qualquer culpa, encaminhar para Roma, para que se tomem as decisões”.

Entendimento

Quanto ao envolvimento de padres na atividade político-partidária, Dom Delson observou que existe uma “relação política bastante presente”.

“Temos que dialogar muito sobre essa situação”, emendou.

Caneta

O 1º suplente de vereador pelo PSDC em Campina, Gildo Silveira, deverá ser anunciado, ainda esta semana, como o novo presidente da Urbema, emprega vinculada à PMCG.

Rumo ao mercado

A reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, promovida esta semana pelo governo federal, definiu a lista de empresas que serão ofertadas à iniciativa privada dentro do batizado projeto Crescer.