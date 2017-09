Cabeça de chapa ´imexível´

Patinando

Na verdade, o que ocorre é a evolução tecnológica, que colide com um segmento que optou por desconhecer e/ou subestimar os tempos modernos.

Posse

A concessão de uma praça de táxi – historicamente – sempre foi uma valorizada reserva de valor, apesar de sua origem pública.

As novas circunstâncias têm depreciado em ´ativo´.

Avançar

O fato é que a valorosa categoria dos taxistas precisa ultrapassar o estágio da revolta, do protesto e até paralisia para buscar uma reação na perspectiva do retorno da rentabilidade do serviço que prestam, diante dos inesperados ´alternativos´.

Caminho

E isso exige desprendimento, criatividade e revisão das margens de lucro.

Contribuição

Aproveito para resgatar uma sugestão já renovadamente proposta nesta coluna: a introdução da tarifa única na área urbana, mesmo que seja experimentalmente.

Dobradinha

A dupla deverá ser mantida nas eleições do ano que vem no PR/PB: os deputados Wellington Roberto (pai) e Caio Roberto (filho) disputarão as reeleições para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, respectivamente.

Apuração

O diretório municipal do PT em São Paulo solicitou ao Ministério Público Estadual que apure as sucessivas viagens feitas pelo prefeito João Dória Júnior (PSDB-SP), inclusive a Campina Grande.

Da boca de…

“… Eu diria em relação ao procurador-geral Janot uma frase de Bocage: ‘Que saiba morrer quem viver não soube’…” (ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a saída do cargo do procurador geral da República, invocando o poeta português Manoel Maria Barbosa Du Bocage).

´MEI´

A Receita Federal computou, no 1º semestre deste ano, o registro de mais de 900 microempreendedores individuais no País.

Calote

Já passa de 1 bilhão de dólares o débito do governo brasileiro para com a ONU (Organização das Nações Unidas).

Outra…

De acordo com a revista Veja, avança a negociação do Ministério Público Federal com o ex-ministro da Fazenda (governos Lula e Dilma) Guido Mantega.

… Delação

Conforme a publicação, Mantega (chamado de ´pós-italiano´ nas planilhas da empreiteira Odebrecht) promete falar sobre a tramitação das medidas provisórias de interesse do empresariado nacional e detalhar como recolhia o dinheiro para o PT.