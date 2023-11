Retrovisor

Em formação distinta de seu colegiado, o Supremo decidiu em julgamento ocorrido em 2020 que a pensão aos governadores é um “privilégio” inconstitucional, porque criava um ônus sem justificativa aos cofres públicos e violava os princípios republicanos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade.

Direito adquirido

Na apreciação atual – cujo resultado ainda será proclamado, com os votos que faltam de alguns ministros -, o Supremo entende predominantemente que as pensões já concedidas não podem ser revistas.

Delimitação

De forma objetiva: quem já possui o benefício, tem o direito assegurado.

Mas daqui por diante os governadores não terão mais direito ao pagamento.

Tese…

O ´voto condutor´ desse novo entendimento foi dado pelo decano (mais antigo) atual do STF, ministro Gilmar Mendes.

… Predominante

Argumento principal: “O princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação da declaração de inconstitucionalidade a casos concretos”.

Endosso

Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Nunes Marques acompanharam o entendimento de Gilmar.

Minoritário

Voto destoante foi o da ministra Carmém Lúcia: os governadores não podem receber do povo “pagamento por trabalho que já não prestam”.

Novo endereço

O Governo da Paraíba alugou as antigas instalações do restaurante Paladar, no centro de Campina Grande (Boninas), para relocalizar o Restaurante Popular.

Na ordem…

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, recolocou em pauta a questão da adoção do horário de verão no Brasil.

… Do dia

“Vejo a discussão sem nenhum tabu. Eu defendo isso no governo, o horário de verão deve ser desatrelado da questão exclusivamente energética. O horário de verão tem outras repercussões”, pondera o ministro.

Cliques

O fim de semana, nas redes sociais, foi ´abarrotado´ de fotos do deputado Romero Rodrigues (Podemos) com o governador João Azevedo e aliados, na festa de casamento de uma das filhas do deputado-presidente Adriano Galdino (Republicanos).

A sós

Por sinal, Romero tem se reunido – sem muito alarde – com vereadores que integram a base política do prefeito Bruno Cunha Lima.

´Dar um tempo´

A International Football Association, entidade responsável por regulamentar as regras do futebol em nível mundial, cogita aplicar nova norma de ‘expulsões temporárias’ – tipo 10 minutos no banco de reservas – como maneira de reduzir reclamações de jogadores com árbitros durante as partidas.