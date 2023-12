Novo corte

A rede de lojas Americanas demitiu 5.526 funcionários entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, noticiou o portal UOL.

Segundo a varejista, o quadro de funcionários é sazonal e varia conforme as datas comemorativas, como Páscoa e Natal.

Com ´quórum´

A casa de eventos localizada na alça sudoeste, em Campina Grande, ficou lotada na manhã deste domingo para a solenidade de filiação ao União Brasil do prefeito Bruno Cunha Lima.

Recepção

Primeiro orador do evento, Antonio Rueda, escolhido para presidir o partido nacionalmente, disse que “venho com alegria a Campina” para a acolhida ao novo e ilustre filiado.

Energizada

Ele frisou que contemplava “uma festa cheia de energia”. “Fazia tempo que não via uma festa tão bonita”, adendou.

“É seu”

Rueda assinalou que o União Brasil “vai mudar o Brasil”, e “este partido é seu, prefeito “Bruno”.

Perspectiva

Presidente estadual do MDB, o senador Veneziano Vital observou em seu pronunciamento que “este ambiente é o prenúncio” do êxito eleitoral no ano que vem.

Compromisso

“A minha presença, é a presença do MDB”, que novamente expressa – ressaltou o senador – “o comprometimento com a gestão” do prefeito Bruno.

Sem imposições

O ´V´ citou novamente que o apoio à atual gestão campinense decorre de uma colaboração “sem nenhuma condicionante”.

Coesão

Ele enalteceu o “sentimento de unidade” que se verificava na solenidade de filiação, que “vai além deste momento”.

Rechaço

“Não há espaço para sentimentos que apequenem Campina; são sentimentos que muitas vezes tentam produzir desunião, e que não cabem neste instante”, cravou Veneziano.

Relevância

Na parte final de seu pronunciamento, Veneziano frisou que “Bruno engrandece a toda e qualquer legenda”.

Inoculação

“Não fiquemos neste momento. Saiamos daqui com o sentimento de participação até a chegada de 2024”, arrematou o ´V´.

No ar

Ex-deputado federal e ex-candidato ao governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima (PSDB) começou dizendo que o senador Efraim Filho (UB), seu companheiro de chapa nas eleições do ano passado, “mostra que o ´foguete´ (símbolo da campanha dele) não dá ré e não para de voar durante o mandato”.

“Correspondendo”

Ao se referir ao senador Veneziano, Pedro disse que ele “está correspondendo a confiança depositada pelos paraibanos para nos representar”.

Slogan

O ´tucano´ repetiu para os presentes uma frase que escutou recentemente e “para mim simboliza muito o que penso sobre a vida e a política: “Sucesso é um esporte de coletividade”.

“Juntos”

“Existe uma caminhada bonita por vir. Estamos juntos! Vamos continuar unidos em 2024 e 2026”, assegurou no fecho de suas palavras.

“Sucesso”

Em rápido vídeo, exibido durante a solenidade, o ex-senador Cássio Cunha Lima externou a Bruno “sucesso na nova casa partidária”.

“Paqueras”

Presidente do União Brasil Mulher na Paraíba, Carol Morais (esposa do senador Efraim) falou rapidamente e recordou que acompanhou durante alguns meses as ´paqueras´ políticas para a filiação de Bruno ao seu partido.

Embarque

“Bruno é uma grande conquista para o nosso partido. Fico feliz em ele ´pegar uma carona´ em nosso ´foguete´ partidário”, concluiu.

O detalhe

Juliana Figueiredo (esposa de Bruno) e Carol Gomes (ex-vereadora campinense) estão nas vice-presidências do ´União Brasil Mulher´ no Estado.

Grifo

ACM Neto começou seu discurso elogiando Efraim Filho, “um dos melhores senadores de todo o Brasil”.

Marco

Em seguida, registrou que a filiação do prefeito Bruno representava “um dos momentos mais importantes do nosso partido na Paraíba”.

Relevância…

Para ele, não se concretizava naquele momento “apenas um passo político do nosso partido aqui no Estado. A vinda tem peso e relevância para o União em todo o país”.

… Da filiação

“Não estamos apenas filiando mais um prefeito. Mas um quadro político de valor. É um dos quadros mais promissores da política da Paraíba. Bruno não chega como um novato, chega para brilhar”.