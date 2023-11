Uma ´peinha´

O deputado Wallber Virgolino (PL) informou que falta apenas a subscrição de um deputado para que a criação da ´CPI do Hospital Padre Zé´, de João Pessoa, seja implantada.

´Prelo´

Não demora para o escândalo do citado hospital ganhar dimensão nacional.

Sem demora

Ao ocupar esta semana a tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador Bruno Faustino (migrando para o Republicanos) avisou que tão logo ocorra a consumação da cassação de quatro vereadores, a oposição colocará em pauta o projeto que cria as emendas impositivas no orçamento municipal, já que passará a contar com uma bancada ´vitaminada´.

O detalhe

O julgamento referente aos quatro edis campinenses deverá ser sequenciado na próxima segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral.

Suspensão

Resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autoriza as operadoras de telefonia a cortar o pacote de celular pós-pago, se o cliente não pagar a fatura.

Corte radical

Na revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), que passou mais de seis anos sendo debatido, foi estabelecido que o corte do pacote de celular poderá ser feito 20 dias após o não pagamento da fatura, e não haverá mais acesso a dados móveis com velocidade reduzida.

Sem taxa

Conforme o jornal Folha de São Paulo, a operadora não poderá fazer nenhuma cobrança durante o período de suspensão do contrato.

Serviços…

O novo regulamento mantém obrigatório às operadoras a manutenção dos seguintes serviços para telefonia móvel: recebimento de chamadas e mensagens de texto nos primeiros 30 dias da suspensão do serviço.

.. Preservados

Também mantidos: realização de chamadas e envio de SMS a serviços de emergência; acesso à central de atendimento da operadora; e manutenção do código de acesso, caso o débito seja quitado ainda no período de suspensão.