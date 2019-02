BNB na mira

Em profusão

Quando da discussão em plenário, a senadora Eliziane Gama (PPS-MA) citou que o Brasil “é o quarto país do mundo em casamentos infantis. Os dados mostram que 877 mil mulheres brasileiras se casaram até os 15 anos de idade nos últimos anos”.

Interrupção

“Os dados apresentados mostram que essas jovens, que se casam tão cedo, engravidam cedo e não mais estudam”, acrescentou a parlamentar.

Por dedução

“Uma criança, um jovem de 15 anos não pode beber, não pode dirigir, não pode votar. Então, é lógico que também não possa se casar”, reforçou o senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

Cadeado

Uma das filiais da rede de lojas Ricardo Eletro encerrou as suas atividades em Campina Grande.

´Bravata´

Quem foi que disse que o MDB está longe (ou fora) do Governo Bolsonaro?

O suplente de deputado federal Benjamin Maranhão (PB) foi nomeado para a direção do Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural da Secretária Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania.

Concorrência

São Paulo – disparadamente o estado mais rico da Federação – está reduzindo o ICMS que incide sobre o combustível utilizado pelas aeronaves (de25% para 12%), como forma de aumentar o número de voos em seu território.

Como é?

O vereador Márcio Melo (DC), 1º secretário da Câmara campinense, chamou os seus colegas Anderson Maia (PSB) e Galego do Leite (Podemos) de “palhaços”, devido ao fato de ambos estarem atendendo às pessoas na parte externa do Legislativo, em função da suspensão dos trabalhos para uma reforma na parte elétrica.

´Farra´

O lucro dos bancos Itaú, Bradesco e Santander no ano passado somou R$ 59 bilhões e 700 milhões.

Despertar

A Câmara Municipal de João Pessoa inicia hoje (9h) os trabalhos legislativos do ano de 2019, com a esperada presença do prefeito Luciano Cartaxo (PV), que anda sumido do noticiário político.

Sem arrodeio

O vice-prefeito campinense Enivaldo Ribeiro (PP) é o entrevistado da noite de hoje (22h15) no programa ´Ideia Livre´ da TV Itararé – canal 18.1 (HD) ou pela internet no endereço eletrônico www.tvitarare.com.br