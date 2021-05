Aviso do líder: “Acabou a festa”

Interlocutor

Na noite da quarta-feira, um ´emissário´ da direção nacional petebista esteve em João Pessoa dialogando com potenciais candidatos ao comando da legenda no Estado.

Quem é

O ´emissário´ atende pelo nome de coronel Meira.

Luiz Meira, deputado em Pernambuco, pertence à reserva da Polícia Militar do vizinho estado.

Conversações

Seus contatos principais foram com os deputados estaduais Moacir Rodrigues (irmão do ex-prefeito Romero Rodrigues) e o Cabo Gilberto, ambos (ainda) filiados ao PSL, bem como o ex-prefeitável Nilvan Ferreira.

Agradou

“Gostei demais da conversa que a gente teve com nosso amigo Nilvan”, observou posteriormente o coronel, em entrevista à ´Correio FM´.

Sem dono

O dirigente partidário cravou uma decisão interna já consolidada: “O PTB não vai mais pertencer unicamente a uma família”.

Sem intermediário

O presidente Jair Bolsonaro avisou ontem que a inscrição no Bolsa Família passará a ser feita por meio de um aplicativo, e não mais pelas prefeituras.

Até a GM tem…

A General Motors, gigante americana da indústria automobilística, anunciou a produção de uma nova picape, a ser fabricada também em São Paulo. Até aqui, nada de incomum.

… Dependência

Mas vem o detalhe importante: o citado veículo ´made in USA´ está sendo desenvolvido na China.

Aclive

Por falar nos EUA – e nosso ´andar de cima´ gosta muito de se espelhar no que ocorre por lá -, uma pesquisa recente da agência internacional de notícias Associated Press (AP) aferiu que a aprovação do presidente Joe Biden já bateu em 63%, sendo que no item específico da gestão da pandemia o índice de aprovação é de 71%.

Nego

Integrante da direção estadual do PDT – e filho do deputado federal Damião Feliciano -, Renato Feliciano desmentiu categoricamente, ontem, a deputada estadual Cida Ramos (PSB), que no dia anterior listou o PDT entre as legendas que estão discutindo a formação de uma ´frente oposicionista´ contra o governador João Azevedo.